Una ricerca condotta da Too Good To Go rivela che l’86% degli Italiani dichiara di sprecare cibo durante le festività, con il 37% che getta via oltre un quarto del cibo acquistato.Tra i cibi più sprecati, i dolci tipici delle Feste, pane e antipasti

Il Natale è alle porte e gli italiani sono pronti a festeggiare. Tuttavia, proprio le grandi Festività rappresentano spesso una fonte di grande spreco di cibo. Lo conferma il sondaggio condotto da Too Good To Go - l’azienda a impatto sociale e il più grande marketplace mondiale per le eccedenze alimentari - che, in collaborazione con YouGov, ha voluto indagare sulle abitudini degli italiani a tavola proprio in occasione delle Feste. Secondo la ricerca, infatti, l’86% degli intervistati dichiara di sprecare cibo durante le festività natalizie, con il 37% di questi che getta via oltre un quarto del cibo acquistato. Tra loro, vi sono soprattutto giovani nella fascia 18-24 anni che sprecano il 25% della quantità di cibo acquistata (per un intervistato su due) contro il 18,5% della fascia 25-44 anni.

La categoria di cibo più sprecata? I dolci

Ciò che non può di certo mancare sulla tavola degli italiani durante pasti e cene di Natale sono i dolci, il cui prezzo, però, soprattutto del panettone, è in costante aumento. Lo confermano i dati Codacons: nel 2022 i prezzi sono aumentati del 37% rispetto all’anno precedente e un ulteriore rincaro è previsto anche quest’anno, insieme a una diminuzione delle proiezioni di vendita. E sono proprio i dolci ad essere la categoria di cibo più sprecata: secondo la ricerca di Too Good To Go, 4 italiani su 10 dichiarano di avanzare maggiormente i dolci tipici, come panettone, pandoro e torte, seguiti dal pane (35%) e dagli antipasti come salumi, stuzzichini o torte salate (25%). Ricette antispreco con gli avanzi, ma anche volontà di congelare i cibi, soprattutto tra gli adulti, o condivisione degli avanzi tra gli ospiti, per i più giovani. Una quantità eccessiva di spesa per le feste è spesso ciò che porta alle grandi quantità di cibo sprecato. 6 italiani su 10 tendono ad acquistare più alimenti rispetto al solito, a seconda dell’occasione e del numero di ospiti. Nonostante questo, emerge la volontà degli italiani per quest’anno di diventare dei “Good Host” attenti agli sprechi, con il 93% degli intervistati che afferma di trasformare gli avanzi in nuove ricette. Tra le soluzioni per evitare lo spreco prima, durante, e dopo le Feste, gli italiani scelgono ad esempio di congelare gli avanzi (51%), condividere il cibo in eccesso (45%) e utilizzare proprio le ricette anti-spreco (43%). Questi accorgimenti vengono adottati in percentuali differenti a seconda della fascia d’età: i giovani tra i 18 e i 34 anni sono più inclini a condividere gli avanzi in famiglia o con amici (il 57% contro il 45% di media), mentre gli over 55 tendono a congelare le pietanze in eccesso (55%).