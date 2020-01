Sono Melbourne, Berlino, Stoccolma, Auckland, Oslo, Londra e New York. È quanto emerge dal rapporto "Divesting from Fossil Fuels, Investing in Our Future: A Toolkit for Cities"

Sette grandi città stanno guidando verso un cambiamento reale dell’economia non più basata sul petrolio, con conseguenze nel mondo finanziario. Sono Melbourne, Berlino, Stoccolma, Auckland, Oslo ma soprattutto Londra e New York. È quanto emerge dal rapporto "Divesting from Fossil Fuels, Investing in Our Future: A Toolkit for Cities", risultato della Divest/Invest Global Initiative lanciata e presieduta dal sindaco di New York, Bill de Blasio, e dal sindaco di Londra, Sadiq Khan, nel settembre 2018 nell'ambito del C40, gruppo di 94 grandi città focalizzate sulla lotta al cambiamento climatico e sul miglioramento del benessere dei loro residenti. Nel gruppo C40 ci sono tre città italiane (Milano, Roma, Venezia), di cui una anche nello steering committee, ma azioni di analoga importanza non sono ancora a regime.



Il rapporto Divest/Invest fornisce una serie di casi studio di sette città che si sono già impegnate fortemente nella dismissione dei loro investimenti, diretti (nei loro investimenti in fondi pensionistici, per quelle città che li hanno) ed indiretti in combustibili fossili e promuovono azioni di investimento sostenibile. Nel presentare il rapporto, i sindaci di New York e Londra hanno esortato i leader delle altre grandi città del mondo ad unirsi a loro nel disinvestire, non solo finanziariamente, dagli assets direttamente collegati ai combustibili fossili.



Khan cita il caso della London Pension Fund Authority, il fondo pensione più grande della capitale, i cui investimenti in combustibili fossili ammontano ora a soli 13,6 milioni di sterline, ovvero lo 0,2 per cento dei suoi 6,459 miliardi di sterline di attività gestite. Il fondo sta inoltre effettuando analisi su come il suo portafoglio si allinea agli obiettivi dell'Accordo di Parigi.



Un’analisi dell'Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) ha indicato che le performance del mercato azionario nei settori petrolifero e del gas hanno prospettive alquanto deboli. La ricerca ha scoperto, ad esempio, che il Fondo pensionistico dello Stato di New York avrebbe guadagnato $ 22,2 miliardi in più se avesse ceduto le sue scorte di combustibili fossili dieci anni fa.



"Con il New Deal verde di New York, stiamo guidando la nazione nella lotta contro il potere politico e il denaro delle imprese dell'industria dei combustibili fossili", ha affermato il sindaco di New York Bill de Blasio. “Siamo orgogliosi di unirci al gruppo C40 Cities per offrire la nostra esperienza su come investire nel futuro del nostro pianeta. Questi non sono passaggi semplici, ma sono assolutamente necessari."