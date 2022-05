Junker app incoraggia al cambiamento green non solo i viaggiatori, ma anche gli Host che gestiscono B&B, affittacamere e altre formule di affitti brevi. Arriva una guida gratuita in 7 passi

Al momento di pianificare un viaggio, almeno un italiano su due si pone il problema di fare scelte che non danneggino l’ambiente. E, sulla base di questo, stabilisce la meta, il mezzo di trasporto e la struttura in cui soggiornare. Ecco perché, oltre a sensibilizzare i cittadini sulle scelte che possono ridurre l’impatto dei propri viaggi sull’ambiente, è importante allargare lo sguardo anche a coloro che, a vario titolo, costruiscono l’offerta turistica sui territori. A cominciare da quella ricettiva.

I consigli di Junker app

Dopo più di sei anni trascorsi a mappare, raccogliere segnalazioni e mettere in rete le buone pratiche di raccolta differenziata ed economia circolare di oltre 1200 Comuni, il team di Junker app ha deciso di mettere la propria esperienza a disposizione delle decine di migliaia di Host, che in Italia affittano per brevi periodi un alloggio ai visitatori. Che si tratti di camere, appartamenti, case singole, agriturismi o B&B, Junker app insegna che bastano poche e semplici accortezze per diventare un perfetto #hostsostenibile. È proprio questo l’hashtag scelto per identificare i post di consigli che, nelle prossime settimane, accompagneranno i fan di Junker sui social.

I 7 passi per diventare #hostsostenibile

Per chi poi fosse interessato ad approfondire l'argomento, la piattaforma ha redatto una guida in 7 passi, destinata ai privati che offrono servizi di ospitalità e che vogliono differenziarsi attraverso semplici accortezze green, a costo praticamente zero. La guida è rivolta principalmente ai Comuni abbonati alla piattaforma, che la diffonderanno presso gli Host attivi sul territorio. Nella prima parte della guida, divisi per punti, si trovano tanti suggerimenti concreti e di facile introduzione per rendere più sostenibile il proprio alloggio e, allo stesso tempo, aiutare i turisti a vivere in modo più responsabile il territorio che visitano. Essere un #hostsostenibile significa infatti anche valorizzare le buone pratiche di economia circolare nei dintorni, ponendosi come una guida per viaggiatori green, interessati a rispettare il territorio e allo stesso tempo scoprirne le tradizioni, le risorse naturali e i sapori più autentici. Non a caso la guida di Junker all’ospitalità sostenibile è stata realizzata in collaborazione con Fairbnb, piattaforma cooperativa che favorisce l’incontro di domanda e offerta di affitto breve, ma con una mission autenticamente “circolare”, perché reinveste nella crescita delle comunità ospitanti. Fairbnb.coop persegue questo scopo devolvendo il 50% delle proprie commissioni di piattaforma a progetti sociali e di sostenibilità, proposti dalle comunità locali, sulla base delle priorità che esse stesse autonomamente stabiliscono.

Sostenibili in montagna, al mare o in città

La guida contiene infine una locandina stampabile, pensata per essere affissa nell’alloggio, a beneficio degli ospiti. Oltre ad alcune sintetiche “dritte” valide per tutti i turisti sostenibili, Junker offre ulteriori consigli personalizzati per una vacanza green in montagna, al mare o in una città d’arte. Questi contenuti sono accessibili sul blog di Junker, semplicemente inquadrando con lo smartphone il QRcode presente sulla locandina.

“Per chi ha messo in pratica questi consigli - avverte la guida di Junker - è vantaggioso comunicarlo. Fa’ in modo che i tuoi ospiti conoscano e, dunque, abbiano modo di apprezzare i tuoi sforzi e sceglierti anche per questo. Ricordati di riportare queste info anche sul tuo sito web, nelle tue descrizioni sulle varie piattaforme di booking e sui tuoi canali social. Vedrai che il tuo impegno sarà premiato e le recensioni positive pioveranno”.



Per richiedere la guida all'ospitalità sostenibile invia un'email a: [email protected]