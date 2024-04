Partita la sperimentazione di Mercato Circolare, Università di Torino e Aarhus University in tre punti vendita Crai. Così sarà la seconda fase

Ridurre l’utilizzo della plastica monouso degli imballaggi intervenendo sulla grande distribuzione organizzata e su diversi segmenti della cittadinanza, promuovendo un cambio di comportamenti verso uno stile di vendita e di vita più sostenibile. È l’obiettivo del progetto Reusable Packaging Revolution, presentato da Mercato Circolare, Università di Torino e di Aarhus, in collaborazione con Around e Crai, per il bando Eit Food-Poc (Proof of Concept) 2023-2025



Come funziona

La sperimentazione punta in modo deciso sul riuso come strumento chiave per il contrasto alla plastica usa e getta e alla riduzione dei rifiuti in generale, nella direzione indicata dall’Unione Europea col nuovo regolamento sugli imballaggi. Per affrontare i problemi connessi alla eccessiva produzione di rifiuti da imballaggio, e per promuovere un’economia circolare per gli imballaggi, sono favoriti sistemi di “prodotto come servizio”, deposito con cauzione e “bring your own”, cioè la possibilità di portare i contenitori da casa.

Insieme a Crai, sono stati individuati tre punti vendita di Torino, in cui saranno testate, fino alla fine di giugno, due diverse strategie di riduzione degli imballaggi: l’utilizzo dei contenitori riutilizzabili Around e di contenitori portati da casa. Dalle scorse settimane, al Crai di corso Moncalieri 267C è possibile acquistare i prodotti del banco gastronomia e del banco macelleria facendosi servire nei contenitori riutilizzabili Around, al posto dei contenitori monouso. Dopo essersi registrati gratuitamente sull’app Aroundrs, il cliente potrà richiedere, senza alcun costo aggiuntivo, il prodotto da asporto in un contenitore Around, riutilizzabile fino a 200 volte. Dopo avere consumato il pasto senza produrre rifiuti da imballaggio, il contenitore andrà restituito entro 7 giorni nel punto vendita, dove sarà sanificato e rimesso in circolo. Semplice, efficace e senza costi, né per l’ambiente né per il cliente.



Una seconda sperimentazione

Da inizio maggio, in alcuni punti vendita Crai e in alcuni banchi gastronomia del mercato della Crocetta, partirà una seconda sperimentazione che coinvolgerà un gruppo “pilota” di 50 persone nell’utilizzo di contenitori portati da casa. Nel corso del mese di aprile, infatti, sarà selezionato un gruppo di 50 persone interessate alla prevenzione dei rifiuti e alla messa in pratica di comportamenti virtuosi, e disponibili a fornire informazioni sulle buone pratiche di riduzione attivate. Le persone selezionate, dopo una fase di formazione iniziale, si recheranno nei punti vendita coinvolti dalla sperimentazione utilizzando per l’acquisto dei prodotti da banco, i contenitori riutilizzabili portati da casa e opportunamente sanificati.

Attraverso l’utilizzo di un apposito QRcode e dell’app Aroundrs, sia gli acquisti fatti con i contenitori portati da casa, sia quelli fatti nei contenitori Around, saranno monitorati e tracciati.

Mercato Circolare, Università di Torino ed Around elaboreranno i dati quantitativi raccolti attraverso la app Aroundrs, mentre una valutazione qualitativa sarà effettuata dall’Università di Torino attraverso dei focus group.