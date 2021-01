La parte centrale dell’accordo è costituita dalle definizione delle nuove fasce qualitative e dei relativi nuovi corrispettivi. I comuni sapranno in anticipo quanto ricaveranno dalla raccolta di alluminio

A seguito del rinnovo dell’Accordo Quadro Anci-Conai per il quinquennio 2020 – 2024, è stato firmato il testo del nuovo Accordo Anci-CIAL, Allegato Tecnico Alluminio con validità dal 1° gennaio 2021.



Previsto il rinnovo automatico delle convenzioni attualmente in essere fra i Comuni, e le Società da questi delegate per la gestione dei rifiuti urbani, e il Consorzio CIAL, come stabilito dall’art. 9 dell’Accordo. Le novità dell’Allegato Tecnico Alluminio riguardano essenzialmente le nuove fasce qualitative e i relativi nuovi corrispettivi. A partire dal 2 gennaio 2021 e ogni inizio bimestre, alla pagina http://www.cial.it/corrispettivi/ sarà inoltre possibile conoscere la parte variabile del corrispettivo applicabile al bimestre successivo. Un nuovo metodo di calcolo che permetterà a Comuni e Società del territorio di conoscere in anticipo quanto ricaveranno dalla raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio, seguendo il valore del materiale sul mercato.



Così il neo Direttore Generale di CIAL, Giuseppina Carnimeo: “Il nuovo assetto dell’Allegato Tecnico Alluminio è ispirato da uno spirito innovativo e dalla volontà di anticipare le nuove disposizioni normative conseguenti al recepimento delle direttive europee sull’economia circolare, tra cui il riconoscimento di un eventuale margine dato dal mercato sulla materia prima seconda ottenuta dalle attività di riciclo, identificato nella componente variabile del corrispettivo. Tale componente sarà infatti rapportata al valore di mercato del materiale conferito. La nuova impostazione mira, tra l’altro, a tutelare i Convenzionati impegnati a conferire il materiale al Consorzio anche in periodi positivi di mercato e quindi quale elemento di salvaguardia e garanzia per i Convenzionati rispetto alle oscillazioni del mercato stesso”.



Oltre al corrispettivo per la raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio e delle frazioni merceologiche similari, CIAL propone agli operatori accordi per la valorizzazione dell’alluminio selezionato dai rifiuti indifferenziati, dalle scorie post incenerimento, di tappi e capsule da selezione del vetro, promuovendo e affiancando i gestori nella individuazione e adozione delle migliori tecnologie disponibili per massimizzare il recupero dell’alluminio.

Attraverso l’Accordo, CIAL ha voluto dare una risposta concreta, confermando la propria vocazione sussidiaria e di supporto per una agevole e sostenibile crescita del sistema nazionale di gestione dei rifiuti.