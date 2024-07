Grazie alla nuova tecnologia Newer, la società chimica di Eni Versalis e Forever Plast, società bresciana leader nel settore del riciclo della plastica post consumo realizzeranno vasetti per lo yogurt, vassoietti per carne e pesce e altro

È nata da Versalis e Forever Plast, società italiana leader nel settore del riciclo della plastica post consumo Refence, l’innovativa gamma di polimeri da riciclo per imballaggi a contatto con gli alimenti, già disponibile sul mercato per applicazioni in polistirene quali, vasetti per lo yogurt, vassoietti per carne e pesce e altre tipologie di packaging rigidi ed espansi.



La tecnologia

I nuovi prodotti andranno ad arricchire il portafoglio Versalis Revive da riciclo meccanico ridefinendone i limiti applicativi e consentendo l’utilizzo a diretto contatto con gli alimenti. Refence è prodotta grazie alla nuova tecnologia Newer, nata nei laboratori di ricerca Versalis di Mantova e sviluppata a livello industriale negli impianti Forever Plast di Lograto (Brescia) sulla base di un accordo di co-sviluppo tra Versalis e Forever Plast. Newer consente la purificazione dei polimeri riciclati conformemente al Regolamento sul riciclo Ue/1616/2022. La tecnologia ha ottenuto il nol (non-objection Letter) dall’americana Fda - Food and Drug Administration.

“La circolarità rappresenta una leva strategica fondamentale, per questo motivo - commenta Adriano Alfani, amministratore delegato di Versalis - siamo impegnati nello sviluppo di processi complementari di riciclo per valorizzare le plastiche a fine vita, integrandoci nella filiera di raccolta a livello nazionale. A Porto Marghera stiamo ultimando i lavori del nostro primo polo di riciclo meccanico avanzato delle plastiche post-consumo, in particolare dei polimeri stirenici. La collaborazione con Forever Plast ha l’obiettivo di raggiungere settori applicativi, come nel caso del packaging alimentare, per i quali i requisiti di sostenibilità e di qualità sono essenziali, rafforzando la nostra leadership europea nel riciclo meccanico”.

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto – sostiene Piersandro Arrighini, amministratore delegato di Forever Plast - se pensiamo che fino a pochi anni fa non esisteva a livello europeo la filiera del riciclo del polistirolo da raccolta differenziata. La collaborazione con Versalis ci ha permesso di raggiungere questo straordinario traguardo”.