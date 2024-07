La città che verrà eletta diventerà il centro di un ricco palinsesto di iniziative di divulgazione e sensibilizzazione sui temi della raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone. Tutte le informazioni per candidarsi

Al via il processo di selezione della prossima Capitale del Riciclo della Carta che sarà protagonista della V edizione della Paper Week, in programma dal 7 al 13 aprile 2025. La città che verrà eletta Capitale del Riciclo della Carta diventerà il centro di un ricco palinsesto di iniziative di divulgazione e sensibilizzazione sui temi della raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone rivolte sia al pubblico istituzionale (locale e nazionale) che alla cittadinanza nel suo insieme, con un focus specifico sulle scuole. Obiettivo di questa speciale settimana tutta dedicata al riciclo di carta e cartone è raccontare a pubblici diversi e con linguaggio e modalità di ingaggio differenti, come la raccolta differenziata che facciamo nelle nostre case dia il via ad un processo industriale efficace ed efficiente, che produce grandi risultati in favore dell’ambiente, delle comunità e della nostra economia. È una formula vincente costituita da una grande campagna nazionale di comunicazione e informazione ma anche da tantissime iniziative culturali e ludiche, collaborazioni editoriali, appuntamenti educativi, incontri formativi e di confronto per svelare tutti i segreti e il dietro le quinte di una realtà di cui non si parla mai abbastanza e in cui l’Italia è leader europeo: stiamo parlando del riciclo di carta e cartone, vero fiore all’occhiello dell’economia circolare italiana.



Perché candidarsi?

Essere capitale del riciclo della carta durante la Paper Week significa trasformare la città in un palcoscenico per valorizzare le buone pratiche e i risultati di raccolta differenziata e riciclo a livello nazionale promuovendo al contempo azioni di sensibilizzazione per i cittadini attraverso la costruzione di un palinsesto di iniziative di diversa natura e portata: workshop e seminari, esposizioni, collaborazioni con aziende della filiera attive sul territorio, talk, spettacoli, attività con e per le scuole.

Le opportunità sono davvero molteplici e assolutamente costruite sulle specificità e sulle necessità locali. Per una settimana – a partire dalla conferenza stampa di lancio nazionale della Paper Week – la città Capitale del Riciclo della Carta sarà con Comieco sotto i riflettori della stampa e delle Istituzioni per promuovere pratiche sostenibili insieme ai tanti altri eventi che avranno luogo in tutta la Penisola.



Come fare

Per l’edizione 2025 è stato scelto di accogliere le manifestazioni di interesse dei Comuni Italiani a candidarsi come Capitale del Riciclo della Carta durante la prossima edizione della Paper Week.

Presentare la candidatura del Comune è semplicissimo: bisogna scaricare il regolamento e gli allegati (linee guida e fac simile modulo), compilare la manifestazione di interesse al procedimento di selezione e mandala entro il 31 ottobre. Dal 22 al 25 novembre, nel corso della prossima assemblea nazionale Anci che si terrà a Torino, Comieco proclamerà la Capitale del Riciclo della Carta per il 2025.



Salerno è la capitale 2024

Con 200 eventi su tutto il territorio nazionale che hanno coinvolto oltre 60mila cittadini, la Paper Week si è confermata un appuntamento importante nel panorama degli interventi di sensibilizzazione ambientale in Italia. Per la prima volta, inoltre, quest’anno la Paper Week ha avuto una capitale: Salerno, che per una settimana ha condiviso i riflettori nazionali con Comieco e dove il consorzio ha concentrato la maggior parte delle iniziative organizzate.

Per una settimana Salerno ha condiviso i riflettori nazionali con Comieco e dove il consorzio ha concentrato la maggior parte delle iniziative che abbiamo organizzato sia per i cittadini e le scuole che per le istituzioni e le imprese. Grazie alla intensa e proattiva collaborazione del Comune di Salerno e di Salerno Pulita è stato possibile organizzare un ricco palinsesto articolato su diversi touch-point in modo da coinvolgere la cittadinanza e le scuole di Salerno con un totale di 30 appuntamenti che in una settimana hanno coinvolto più di 7mila persone.



Per partecipare https://www.comieco.org/paper-week-2...