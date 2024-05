Con il 90% di riciclo è stato superato in anticipo l’obiettivo europeo dell’85% entro il 2030. Il consorzio approva il bilancio 2023 e rinnova il Cda. Confermato direttore generale Carlo Montalbetti, affiancato dal vicedirettore Roberto Di Molfetta

Si è riunita l’assemblea ordinaria dei consorziati di Comieco - consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica - approvando il bilancio 2023, il budget 2024 e il piano specifico di prevenzione, che nel 2023 ha registrato un importante risultato: è stato superato il 90% del tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici immessi al consumo, ben oltre l’obiettivo dell’85% fissato dall’Ue per il 2030. L’assemblea ha inoltre eletto i nuovi componenti del consiglio di amministrazione in carica per il prossimo triennio. Il nuovo cda, dopo aver ringraziato il presidente uscente, Alberto Marchi, ha nominato presidente Amelio Cecchini (nella foto) e vicepresidente Carlotta De Iuliis.



Il nuovo cda

La composizione del neoeletto cda è la seguente:

Categoria “Produttori”: Michele Bianchi, Carlotta De Iuliis, Paolo Giacchi, Luca Mannori, Giovanni Pelis.

Categoria “Trasformatori”: Amelio Cecchini, Caterina Croso, Andrea D’Amato, Fausto Ferretti, Lorenzo Nannariello.

Categoria “Riciclatori e Recuperatori”: Stefano Benini, Lorenzo Cini, Fabio Montinaro, Enzo Scalia, Andrea Trevisan.

È stato rinnovato anche il collegio dei revisori per il quale sono stati nominati Alessia Bastiani (che assume il ruolo di presidente del collegio), Carlo Bellavite Pellegrini e Sergio Montedoro. Confermato direttore generale Carlo Montalbetti, affiancato dal vicedirettore Roberto Di Molfetta.