A Rimini ricchissimo come sempre il panel degli incontri organizzati dal sistema Conai nella sua agorà del padiglione B1. Da seguire anche il convegno del primo giorno agli Stati Generali

Gli Stati Generali

Evento centrale di Ecomondo a Rimini Fiera sono come sempre gli Stati generali della green economy, nel cui ambito rientrano anche i numerosi eventi di approfondimento tra cui quello legato alla gestione dei rifiuti. Il 5 novembre, dalle 15 alle 18 (sala Diotallevi 1 – hall Sud), si terrà l’incontro “L’andamento della gestione dei rifiuti urbani e di imballaggio nelle città” in collaborazione con Green City Network e Conai.Il programma completo degli Stati generali: https://www.statigenerali.org/evento...



Conai

Conai e i sette consorzi di filiera sono presenti a Ecomondo, con uno spazio espositivo al padiglione B1 Stand 110_214. Da segnalare tra i numerosi incontri il 6 novembre (ore 12): “Conai: il sistema che fa bene all’ambiente mentre genera valore. Nasce la fondazione Remade”; il 7 novembre (alle 15.30) “Raccolta differenziata: linee guida per una gestione più efficiente dei rifiuti di imballaggio nelle università. Alle migliori tesi il premio Enea-Conai”.

Il programma completo qui:

https://www.conai.org/wp-content/upl...



Biorepack

Anche Biorepack partecipa a Ecomondo organizzando diversi incontri. Tra questi, si ricorda il 5 novembre “Il riciclo organico degli imballaggi in bioplastica compostabile (ore 14:30, sala Abete - hall ovest), a cura del Centro studi Cic, Consorzio Biorepack; il 6 novembre “L’economia circolare tra mito e realtà” (ore 15.30 nell’agorà Conai) al quale interverranno il direttore generale Carmine Pagnozzi, Francesco Bertolini della Sda Bocconi e Andrea Palmieri, master of Coffee del Gise. Lo stesso giorno seguirà alle ore 16 il convegno “Effetti sul sistema suolo-pianta di materiali organici compostati in presenza di bioplastiche compostabili”, al quale interverrà nuovamente il direttore Pagnozzi che ne parlerà con Claudio Marzadori, ordinario di Chimica Agraria al Distal, Università di Bologna. Entrambi gli incontri saranno moderati da Monica D’Ambrosio, direttore di Ricicla.tv.

I programmi: https://www.compost.it/news/il-ricic...



Ricrea

Ricrea ha organizzato al padiglione B1, presso lo stand Conai-Consorzi di filiera (agorà), martedì 5, ore 11.30, la presentazione di “Steelosa“, la panchina in acciaio 100% riciclato che unisce arte, cultura e sostenibilità; giovedì 7, ore 9.30: presentazione del libro “L’Economia circolare si fa insieme” in collaborazione con Corepla e Firi; giovedì 7, ore 14: “La centralità del rottame nel futuro della siderurgia”, convegno organizzato con Siderweb.



Corepla

Martedì 5 novembre, alle 17, allo spazio agorà Conai-Consorzi di filiera: “Economia circolare, transizione ecologica, riciclo dei materiali: l’Italia in Europa è ancora “regina”?”, con la presentazione del Rapporto di sostenibilità. Giovedì 7 novembre (ore 11), sempre all’agorà, “Raccolte selettive: progetti territoriali a confronto”.



Comieco

Il 5 novembre, ore 15:30, all’agorà, il Comieco organizza l’incontro “Selezione e riciclo dei cartoni per bevande: la rete di separazione e il recupero della componente plastica e alluminio”; il 6 novembre (ore 11, agorà) “La spinta del regolamento Ppwr per imballaggi più sostenibili nell’e-commerce”; il 7 novembre alla sala Diotallevi 2 - hall sud (ore 16:30) “Benefici economici, ambientali e territoriali dei progetti faro carta e cartone: la fase attuativa del Pnrr”.

Tra gli incontri comuni, il 5 novembre, (ore 9.30-11.30) allo stand del ministero dell’Ambiente (hall sud, stand 200/a) si terrà “Green game: a scuola di riciclo”, organizzato da consorzi Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea e Rilegno.