Fino al 13 aprile Comuni, scuole, laboratori, associazioni e artisti si uniranno a Comieco promuovendo le buone pratiche in materia di raccolta differenziata. Più di 200 eventi in programma su tutto il territorio nazionale e in particolare a Lucca, scelta come capitale del riciclo della carta e del cartone 2025.

È partita ieri e proseguirà fino al 13 aprile la Paper Week, la campagna di formazione e informazione dedicata alla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, giunta alla V edizione, e organizzata da Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero degli Imballaggi di Cellulosici, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima, e con il patrocinio di ANCI, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Utilitalia.



Il programma

Un’opportunità unica per sensibilizzare grandi e piccoli sul valore e l’importanza di una corretta gestione dei materiali cellulosici che vedrà centinaia di eventi sparsi su tutto il territorio nazionale, tra cui mostre, attività didattiche e progetti creativi con la partecipazione di scuole, associazioni, artisti, gestori della raccolta, Comuni. Sono questi alcuni dei Paperweeker, le realtà che per una settimana diventeranno “ambasciatori del riciclo” convogliando nel palinsesto della manifestazione iniziative spontanee che si aggiungono a quelle già previste da Comieco. Una rete che nel corso degli anni si è fatta sempre più nutrita e attiva come confermano i numeri. Quest’anno oltre 150 PaperWeeker coinvolti, 206 eventi in programma (più di 90 tra laboratori e workshop, 4 spettacoli teatrali, 12 mostre, quasi 60 attività didattiche, 30 eventi pubblici, alcuni dei quali dedicati al mondo delle imprese e 8 iniziative online) in tutte le regioni italiane, 15mila studenti già in lista per partecipare a Riciclo Aperto, l’open day delle imprese cartarie del Paese, e un obiettivo dichiarato: superare il record di 60mila partecipanti, raggiunto lo scorso anno. “Se oggi gli italiani sono i campioni d’Europa nella raccolta di carta e cartone, con una percentuale di riciclo degli imballaggi superiore al 90%, è anche perché attorno alla differenziata è nato un forte movimento dal basso, che si concretizza proprio durante i giorni della Paper Week” – ha sottolineato il direttore generale di Comieco, Carlo Montalbetti. “Tra le regioni con il maggior numero di iniziative spontanee spiccano Sicilia, Campania, Veneto e Toscana, segno che la raccolta differenziata di carta e cartone unisce realmente l’Italia da Nord a Sud. Una copertura significativa che ci spinge a prevedere un afflusso di pubblico superiore del 25/30% rispetto alla cifra record di 60mila

partecipanti della scorsa edizione”.



Tanti eventi in Sicilia e Campania

Per gli amanti delle classifiche, il gradino più alto del podio per il numero di appuntamenti in calendario è occupato dalla Sicilia, con 26, seguita da Campania (23), Veneto (22) e Toscana (21). Tra le iniziative più curiose, l’attivazione di laboratori presso le carceri coinvolgendo detenuti e personale penitenziario, gare tra scuole a chi raccoglie di più e meglio, laboratori creativi tra marionette, uccellini e pesci in cartone oppure gioielli e altre opere d’arte realizzati in carta. Sempre l’arte in carta sarà protagonista di diverse mostre, tra cui una dedicata ai senzatetto. Insomma, un calendario tutto da scoprire che coinvolgerà soprattutto le nuove generazioni.



Riciclo aperto

E che il trend sia quello giusto lo testimoniano le prenotazioni già arrivate per partecipare a Riciclo Aperto, l’open day degli impianti della filiera del riciclo di carta e cartone, che dall’8 all’11 aprile apriranno le loro porte a studenti e insegnanti da tutta Italia: 120 impianti coinvolti tra impianti di gestione dei rifiuti, cartiere, cartotecniche e musei della carta che ospiteranno circa 15mila ragazzi per scoprire tutti i segreti del processo che sa dare nuova vita alla carta.

Il calendario completo delle attività della Paper Week è disponibile su www.comieco.org