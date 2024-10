I dati, che sono riferiti al 2022, provengono da Eurostat. In media 36,1 kg di rifiuti di imballaggi in plastica per ogni persona residente nell’Ue

Nel 2022 l'Ue ha riciclato il 41% di tutti i rifiuti di imballaggio in plastica generati. Lo evidenziano i dati di Eurostat che rilevano come in quell’anno siano state prodotte nell'Unione europea 83,4 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio: un dato in diminuzione di 3,6 kg per abitante rispetto all’anno precedente.



I numeri

Di tutti i rifiuti di imballaggio generati nell’Ue, il 41% era costituito da carta e cartone, il 19% da plastica, il 19% da vetro, il 16% da legno e il 5% da metallo. Nel 2022, sono stati generati in media 36,1 kg di rifiuti di imballaggi in plastica per ogni persona residente nell’Ue e, di questi, 14,7 kg sono stati riciclati. Tra il 2012 e il 2022, la quantità di rifiuti di imballaggi in plastica generati è aumentata di 7,6 kg pro capite, mentre la quantità riciclata è aumentata di 4 kg. Nel 2022, l’Ue ha riciclato il 41% di tutti i rifiuti di imballaggi in plastica generati, registrando un leggero aumento rispetto al 2012, quando la percentuale era del 38%.

La Slovacchia ha registrato il tasso di riciclaggio più elevato, pari al 60%, seguita da Belgio (54%), Germania e Slovenia (entrambi al 51%). Al contrario, i tassi più bassi sono stati registrati a Malta, dove è stato riciclato il 16% dei rifiuti di imballaggi in plastica, seguita da Danimarca (23%), Francia e Austria (entrambe al 25%).