Un progetto didattico rivolto agli studenti spezzini per la sensibilizzazione e la promozione della corretta raccolta differenziata, con il contributo dei Consorzi Cial, Ricrea, Corepla, Coreve e Comieco

Le avventure di un pirata faranno conoscere a ragazzi della Spezia la raccolta differenziata degli imballaggi e la gestione virtuosa dei rifiuti. Il comune in collaborazione con i Consorzi nazionali per il recupero e il riciclo degli imballaggi CiAL (imballaggi in alluminio), Ricrea (imballaggi in acciaio), Corepla (imballaggi in plastica), Coreve (imballaggi in vetro), Comieco (imballaggi in carta e cartone) e il supporto di Acam Ambiente, ha realizzato un progetto didattico in questo senso partito da due istituti che e nel prossimo triennio verrà esteso a tutte le scuole della città. L’iniziativa è stata presentata dal Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dall’assessore al ciclo dei rifiuti Kristopher Casati. Erano presenti Marco Fanton Direttore operativo di ACAM Ambiente e, per i Consorzi di filiera, Roccandrea Iascone (Ricrea) e Chiara Caporizzo (Corepla).



Le avventure del pirata

Al centro del progetto ci sono le “avventure” del pirata Jack Cycle che rappresentano una versione, moderna, della classica storia del corsaro, il cui tesoro, nella rivisitazione legata all’educazione ambientale, è identificato nel valore del riciclo dei rifiuti, per costruire nuovi oggetti e risparmiare risorse naturali. Jack Cycle è un corsaro che deve misurarsi con nuove sfide legate all’ambiente e con l’aiuto del suo pappagallo saprà aiutare gli studenti della Spezia a fare bene la raccolta differenziata, riciclare i rifiuti e trovare nuovi tesori dai nostri scarti. Il pirata Jack Cycle si presta anche ad una rappresentazione dal vivo, in costume, da parte dell’educatrice presente agli incontri. Jack Cycle si cimenta in 5 avventure: deve riconoscere e differenziare correttamente i rifiuti in carta, plastica, acciaio, alluminio e vetro. Ogni storia è l’occasione per esplorare il conferimento anche degli altri rifiuti, che potranno essere buttati nei contenitori indicati o in altri contenitori della raccolta differenziata urbana. Nella prima fase del progetto è stata ideata la mascotte disponibile in più versioni (a seconda del materiale oggetto di raccolta differenziata) ed è il personaggio guida per l’attività didattica in aula. La mascotte è protagonista dei cinque video didattici che l’educatrice in aula utilizza per coinvolgere gli alunni su ciascun tema didattico.

I numeri e le attività del progettoIl progetto didattico prevede incontri didattici sul tema della corretta raccolta differenziata per un totale di 93 classi coinvolte direttamente (dalla scuola dell’infanzia alla 1a media) e altre 20 classi (delle 2a e 3a media) coinvolte attraverso i docenti referenti per il progetto, che sono stati formati per realizzare l’attività in autonomia, così da coprire tutte le classi dei due ISA. Gli incontri sono iniziati il 22 gennaio e si concluderanno nel mese di maggio. I docenti sono stati formati in un incontro on-line sulla raccolta differenziata, tenutosi lo scorso 15 gennaio. Sono stati realizzati due incontri sulla Raccolta Differenziata in presenza col personale ATA e il personale ACAM ha realizzato un monitoraggio per valutare lo stato attuale delle raccolte differenziate nei plessi dei due Istituti, così da poter valutare i miglioramenti concreti che ci saranno a fine progetto, quando verrà realizzato un nuovo monitoraggio. Tutte le scuole verranno fornite di nuovi contenitori per la raccolta differenziata. Il monitoraggio ha rilevato eventuali carenze di attrezzature per la raccolta e criticità riscontrate dagli Istituti e dal personale scolastico nella differenziazione.