Duecentomila euro saranno destinati a progetti di formazione e campagne di comunicazione sulle bioplastiche compostabili. Scadenza il 9 febbraio

Dopo il successo di partecipazione dello scorso anno, l’Associazione Nazionale dei Comuni e il consorzio Biorepack, ai sensi dell’Art. 14 dell’Allegato Tecnico siglato con ANCI- Biorepack, hanno indetto anche per il 2024 il Bando comunicazione locale. Duecentomila euro saranno destinati per progetti di formazione e campagne di comunicazione rivolte a cittadini, studenti e soggetti economici con l’obiettivo di aumentare la capacità di riconoscere gli imballaggi in bioplastica compostabile e quindi di favorirne il riciclo organico insieme ai rifiuti umidi.



A chi è rivolto

I destinatari saranno gli enti locali (singoli o associati) o gli operatori da loro delegati, che risultino convenzionati con Biorepack. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 9 febbraio 2024 e i progetti dovranno svolgersi tra il 15 marzo e il 30 novembre. L’elenco dei soggetti vincitori sarà pubblicato entro il 1° marzo 2024.