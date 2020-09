Nella categoria Generator +13, composta da giurati fra i 13 e i 16 anni, il primo premio è andato a “La guerra di Cam” della regista Laura Muscardin

“La guerra di Cam” della regista Laura Muscardin è il film vincitore del “Premio CIAL per l’Ambiente” al Giffoni Film Festival di quest’anno, premio ufficiale istituito con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e giunto ormai alla sua sedicesima edizione.



Il film è stato presentato al festival del cinema per ragazzi più importante al mondo, nella categoria Generator +13, composta da giurati fra i 13 e i 16 anni. La pellicola racconta di un futuro prossimo con guerre e catastrofi naturali devastanti che hanno distrutto le infrastrutture e riportato il mondo a uno stato selvaggio. I superstiti tentano di emigrare via mare ma spesso finiscono per essere deportati in veri e propri campi di concentramento da trafficanti di esseri umani. I protagonisti della storia, un ragazzino di nome Cam e sua sorella, intraprendono un viaggio alla ricerca di una via di fuga verso il mare, ultima possibilità di salvarsi e trovare la libertà. Per raggiungere i porti, devono attraversare lande abbandonate dove imperversano milizie armate e avidi trafficanti di esseri umani.

Il Premio CIAL per l’Ambiente è stato assegnato a questo film - si legge nelle motivazioni - per il racconto drammatico ma al tempo stesso pieno di speranza scelto dalla regista che, nonostante si riferisca ad un futuro sconosciuto, si rivela per certi aspetti fortemente attuale. Il film racconta ai più giovani quanto il mondo in cui viviamo può diventare ostile se da noi maltrattato e quanto invece può esserci amico se sappiamo rispettarlo, senza abusarne.