Il Parlamento europeo, a larga maggioranza, ha votato il regolamento europeo sugli imballaggi (Ppwr): 426 i voti favorevoli, 125 i contrari e 74 gli astenuti. La plenaria ha approvato un testo più morbido rispetto alla proposta iniziale della commissione. Diversi emendamenti (tutti gli emendamenti li trovi qui), presentati dai gruppi di maggioranza, sono infatti passati prima del voto finale sulla proposta di regolamento. Con questo il Parlamento europeo ha quindi definito la sua posizione negoziale: il Consiglio Ue la definirà il 18 dicembre e si procederà poi con il trilogo, che inizierà verosimilmente a gennaio.



Gli obiettivi generali

Il Parlamento ha sostenuto obiettivi generali di riduzione degli imballaggi proposti nel regolamento: il 5% entro il 2030, il 10% per il 2035 e il 15% entro il 2040. I deputati hanno poi proposto obiettivi specifici di riduzione dei rifiuti per gli imballaggi in plastica (10% entro il 2030, 15% entro il 2035 e 20% entro il 2040). I deputati vogliono vietare la vendita di sacchetti di plastica molto leggeri (inferiori a 15 micron), a meno che non siano necessari per motivi igienici o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi, per aiutare a prevenire lo spreco di cibo.



La soddisfazione di Pichetto

Piena soddisfazione è stata espressa dal governo italiano. “La posizione negoziale del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento imballaggi fa vincere il buonsenso e la scienza. Gli emendamenti approvati, in particolare quelli che a fronte di un avvio a riciclo pari all’85% rivedono obblighi di riuso e divieti nell’utilizzo di imballaggi, puntano a tutelare l’ambiente, senza smantellare il sistema costruito negli anni con le stesse istituzioni europee e le imprese virtuose del riciclo. Ora l’Italia proseguirà la propria determinata azione negoziale avendo ricevuto dal Parlamento europeo un segnale molto importante”, ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.

