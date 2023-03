Nove le città scelte per la campagna locale di sensibilizzazione: Bari, Foggia, Cosenza, Potenza, Campobasso, Siracusa, Salerno, Avellino e Benevento

“Leggeri e riciclabili” è la campagna locale di sensibilizzazione alla raccolta differenziata multileggera, cioè di imballaggi in acciaio, alluminio e plastica, voluta dai consorzi RICREA , CiAl e COREPLA, on line da qualche giorno. Nove le città scelte: Bari, Foggia, Cosenza, Potenza, Campobasso, Siracusa, Salerno, Avellino e Benevento. In queste ultime tre città campane la campagna vede il coinvolgimento del consorzio COMIECO, in quanto qui nella raccolta multileggera si conferiscono anche i cartoni per bevande.

“Gli imballaggi multileggeri – recita lo spot – proteggono i nostri cibi e i nostri prodotti, ci facilitano la vita e, se riciclati correttamente, non impattano sul nostro pianeta. Fai anche tu la tua parte! Basta conferirli in un unico sacco. Si, tutti insieme! A separarli e riciclarli ci pensiamo noi!”. Un’altra importante indicazione ricorda che non serve sciacquarli, l’importante è che siano vuoti. La campagna web, che durerà due mesi, prevede una pianificazione digital geolocalizzata e coinvolge non solo i canali social dei consorzi, ma anche portali web locali così come siti nazionali, con una profilazione che riguarda i temi di cucina, lifestyle, ambiente ed ecologia.