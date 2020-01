L’azienda capitolina di gestione dei rifiuti parla di un aumento marcato nella raccolta di materiali differenziati per oltre 5.300 tonnellate

Durante le festività natalizie , prima della fine dell’anno, Ama ha raccolto e avviato a recupero oltre 5.313 tonnellate di materiali differenziati, con un incremento del 3,1% rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo si apprende da una nota dell’azienda stessa, che parla anche di un aumento marcato nella raccolta di materiali differenziati e avviati a riciclo presso le utenze non domestiche (negozi, ristoranti, bar, ecc. ) che, nelle giornate a cavallo di Natale, che hanno aumentato considerevolmente la produzione di rifiuti. Nella settimana del 23/29 dicembre la raccolta differenziata presso questa tipologia di utenze ha visto un incremento complessivo del +29,5% rispetto al 2018 (+40% nella raccolta di scarti organici, +26% per carta e cartone, +65% per plastica e metalli e +41 per il vetro).

Si tratta comunque di un dato parziale, dal momento che comprende solo la raccolta effettuata direttamente da Ama (stradale e porta a porta) e quella relativa alle utenze non domestiche. Il dato, infatti, non include ancora, tra gli altri, le campane stradali per il vetro, i materiali conferiti presso i Centri di Raccolta e alcune tipologie mirate di raccolta di carta e cartone. Nello specifico, presso le utenze domestiche (cassonetti stradali e porta a porta) si è registrato un trend in crescita rispetto agli stessi giorni del 2018 nella raccolta di imballaggi in plastica e metallo (+18%) e in quella di carta e cartone (+5%).