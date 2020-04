Il provvedimento potrebbe entrare nel Decreto Aprile. Greenpeace: persa occasione per una produzione altamente inquinante. Esulta Salvini

Il prossimo decreto aprile allo studio del Governo fermerà plastic e sugar tax per il 2020. Lo riferiscono fonti di maggioranza, indicando che la copertura ammonterebbe a 199 milioni. Il via libera è arrivato dal ministero dell'Economia, mentre i lavori sul provvedimento e sul Def e lo scostamento di bilancio sono ancora in corso.

Le reazioni - "Leggo che forse questa è la volta buona e il governo accetta finalmente l'invito a sospendere, se non a cancellare, la Sugar e la plastic tax. Mi auguro che dalle parole si passi ai fatti anche se, ricordo sommessamente, maggioranza e governo avrebbero potuto sostenere e non bocciare come invece hanno fatto, i nostri emendamenti al Cura Italia su questa materia". Così il segretario della Lega Matteo Salvini.

Commentando la notizia, Greenpeace sottolinea invece come sia un invito a continuare a inquinare, un aiuto a chi fa profitti a scapito del Pianeta e non certo ai lavoratori."La plastic tax poteva essere un'importante occasione per riconvertire, in modo più sostenibile, un settore produttivo i cui impatti ambientali sono sotto gli occhi di tutti. Approfittare delle crisi per sospendere provvedimenti nei confronti dell'industria della plastica è la prova che questo sistema è marcio. Il nostro Pianeta, e in particolare il nostro mare, è malato anche per l'inquinamento da plastica e la pandemia che viviamo ci insegna che non c'è più tempo da perdere. La produzione di plastica, infatti, quadruplicherà i volumi attuali entro il 2050 e sarà responsabile del 20 per cento del consumo mondiale di combustibili fossili, aggravando ulteriormente l'emergenza ambientale e climatica del Pianeta" dichiara Giuseppe Ungherese, responsabile campagna inquinamento di Greenpeace.