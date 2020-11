Francesco Ferrante sarà vicepresidente, G.B. Zorzoli presidente onorario. Eletto anche il nuovo consiglio direttivo

Dopo l’addio di G.B. Zorzoli, che ha confermato la sua volontà di lasciare - dopo quasi sei anni di mandato - la presidenza del Coordinamento FREE, l’Assemblea dei Soci dell’associazione ha eletto come Presidente Livio de Santoli, confermando Vicepresidente Francesco Ferrante, all'unanimità.



Zorzoli: una seria politica industriale

“Le sfide del prossimo decennio per le rinnovabili saranno decisive per l'economia, per l'ambiente e per il clima, sia per il Pianeta, sia per l'Italia - afferma il Presidente onorario del Coordinamento FREE G.B. Zorzoli - . Servirà una seria politica industriale, cosa non scontata per l'Italia, se vogliamo centrare gli obiettivi europei al 2030. Ringrazio, infine, tutti i soci per lo straordinario contributo che hanno dato al Coordinamento FREE, che è cresciuto in questi anni anche e soprattutto per il loro apporto di idee e proposte”.



La dichiarazione del neo-presidente

"Ringrazio tutti i soci e il Presidente Onorario G.B. Zorzoli per la fiducia - afferma il nuovo Presidente del Coordinamento FREE Livio de Santoli - . Dobbiamo continuare con l'ottima attività degli anni passati del Coordinamento, cito solo le ultime attività sul fotovoltaico in agricoltura e sull'idrogeno, continuando e rafforzando l'opera contro l'eccesso di burocrazia che affligge tutte le rinnovabili in Italia. Lo sviluppo massiccio e organico delle fonti rinnovabili non è cruciale solo per il clima, ma anche per l'economia del nostro Paese, che vanta delle eccellenza di tutto rispetto nel settore che devono essere non solo salvaguardate, ma sviluppate”.



Chi è

Livio de Santoli, che ha partecipato fin dalla fondazione all’attività del Coordinamento, prima come membro del Consiglio Direttivo e, dal 2019, come Vicepresidente, è Prorettore all’Università La Sapienza, con delega per l’energia, Presidente del Consiglio d’Area di Ingegneria Energetica della Facoltà d’Ingegneria, Direttore del Master SEMS – Strategy Energy Management Systems, Presidente dell’ATI e coordinatore del gruppo di lavoro di Arera sull’efficienza energetica.



Il nuovo direttivo del Coordinamento Free votato all'unanimità dall'assemblea è composto da: Presidente Livio de Santoli, Vicepresidente Francesco Ferrante, Marino Berton, Aiel, Cristian Curlisi, Cib, Dario Di Santo, FIRE, Dino Marcozzi, Motus-E, Paolo Picco, Federidroelettrica, Attilio Piattelli, Italia Solare, Simone Togni, Anev, Fabio Roggiolani, Giga, Andrea Zaghi, Elettricità Futura

Edoardo Zanchini, Legambiente.