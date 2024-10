Renexia (gruppo Toto) scommette sulla creazione di una filiera dell’eolico offshore attraverso la produzione delle turbine in una nuova fabbrica in Italia. La città pugliese è tra le sedi candidate

Taranto è tra le candidate ad ospitare uno stabilimento di realizzazione di turbine eoline. Lo ha detto Riccardo Toto, direttore generale di Renexia, società del gruppo Toto specializzata nello sviluppo e nella gestione di impianti da fonti rinnovabili, a margine di un evento. La società ha inaugurato nel 2022 Beleolico, il primo parco eolico marino del Mediterraneo, realizzato secondo un modello industriale frutto dell’esperienza maturata dalla società negli Stati Uniti.



Un investimento da 500 milioni

Ora Renexia punta alla possibilità di realizzare una filiera dell’eolico made in Italy. Per questo Toto ha chiarito le ragioni dell’accordo per la costruzione di una fabbrica di turbine in Italia: «Abbiamo cominciato a ragionare in un’ottica globale con la firma in agosto di un protocollo d’intesa al ministero delle Imprese alla presenza del ministro Adolfo Urso e del colosso cinese MingYang, uno dei più grandi produttori al mondo di turbine eoliche. Lo scopo è realizzare in Italia una fabbrica di turbine e avviare finalmente il processo che porterà a creare nel nostro paese una filiera industriale specializzata. Si tratta di un investimento da 500 milioni di euro che darà occupazione a 1.300 persone».



Il nuovo impianto

Sul nuovo sito produttivo, Toto è stato altrettanto chiaro: «L’accordo prevede la localizzazione della nuova fabbrica, gestita da una newco a maggioranza italiana, entro la fine dell’anno. Con MingYang stimiamo in 2 anni il tempo di costruzione della nuova fabbrica a partire dalla final investiment decision. Per quel che riguarda l’area, Taranto è già entrata, con altre, tra le sedi candidate per l’avvio della filiera italiana dell’offshore. La scelta verrà fatta nelle prossime settimane al termine delle valutazioni in corso assieme al Governo, Invitalia, le Regioni e le autorità portuali interessate».



I progetti Usa

Nell’ambito delle attività di Renexia, Toto ha anche messo in evidenza l’avanzamento dei grandi progetti: «Negli Usa ad inizio settembre la Casa Bianca ha autorizzato definitivamente il progetto della nostra controllata Us Wind per realizzare un parco eolico offshore da 1,7 Gw nel Maryland. In Italia abbiamo consegnato ad agosto lo studio di impatto ambientale di MedWind, il più importante progetto di eolico offshore galleggiante dell’intero Mediterraneo al largo delle coste occidentali della Sicilia. Per la sua portata, Med Wind potrebbe essere l’innesco per avviare una filiera industriale nazionale, non presente in altri paesi europei, che assicurerebbe all’Italia un ruolo di leadership nel segmento dell’industria eolica».