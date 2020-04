Al centro della proposta le semplificazioni per autorizzare impianti nuovi; governance Gse; emanazione del decreto FER2; proroga per impianti già pronti

“Capacità, competenze e innovazione . Sono questi gli ingredienti necessari all'Italia già ora per il rilancio dell'economia in direzione green che il mondo delle rinnovabili e dell'efficienza energetica possiedono e possono mettere in campo con proprie risorse”. Così G.B. Zorzoli, presidente del Coordinamento Free, secondo il quale “la fase di ripartenza del paese, che può e deve essere "pensata" da subito, dovrà puntare sempre più su un Green New Deal per difendere il lavoro e uscire dalla drammatica situazione in cui ci ha messo l’epidemia del Coronavirus. Il rilancio economico del Paese non deve aspettare la fine dell'emergenza sanitaria e, con un quadro mutato, occorre applicare un approccio realistico nella situazione attuale”.



“Abbiamo però bisogno, afferma il Coordinamento Free, che ci sia consentito di fare quello che sappiamo fare, e quindi ecco i 4 punti necessari sui quali il governo deve impegnarsi da subito: sono indispensabili semplificazioni, a partire da quelle necessarie per autorizzare gli impianti nuovi, fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, e per fare il revamping e il repowering degli impianti esistenti. In particolare, occorre definire al meglio i tempi dei procedimenti autorizzativi, sia nello svolgimento dell’iter, sia nelle tempistiche, nonché i confini delle competenze delle soprintendenze, che troppo spesso travalicano il proprio ruolo, impedendo nei fatti i nuovi investimenti nelle rinnovabili e bloccando anche quelli già programmati dei quali il Paese ha un grande bisogno. Va presa in esame l'ipotesi di un Commissario Straordinario ad hoc, per evitare di procrastinare il rilancio del settore; bisogna definire al più presto la governance del Gse e soprattutto le linee guida della sua azione, a partire dall’ emanazione da parte del MiSE del Decreto Controlli, che si attende da troppo tempo e che darà un segnale positivo a tutto il settore produttivo delle rinnovabili e dell'efficienza energetica, che continua a lavorare nell'incertezza e nonostante l'emergenza; sono ormai anni che si attende il cosiddetto decreto Fer2 sulle fonti rinnovabili innovative, come le biomasse, il biometano, la geotermia, il solare termodinamico e l'eolico off-shore. Non è più il momento di aspettare. Chiediamo al MiSE che fornisca subito una bozza su cui confrontarsi con stakeholder, per arrivare in tempi rapidi alla sua emanazione. Il Fer2 riguarda le rinnovabili che hanno il più alto tasso d'innovazione tecnologica e sono un'opportunità per varare una volta per tutte tecnologie a un alto contenuto innovativo, che possono rappresentare un volano di sviluppo economico e sostenibile; nella crisi dovuta all’emergenza si proroghino i termini delle autorizzazioni e dei procedimenti per la realizzazione degli impianti pronti ad essere realizzati e si introducano meccanismi utili a recuperare le potenze eventualmente non aggiudicate anche predisponendo nuovi registri e aste successivi alle scadenze attualmente previste per il decreto Fer1 oggi in vigore. “Questi quattro provvedimenti - conclude Zorzoli - sono la base di partenza indispensabile per realizzare gli oltre 80 miliardi di investimenti aggiuntivi previsti dal PNIEC, in grado di creare circa 75mila nuovi posti di lavoro permanenti e 117.000 temporanei. Cifre destinate a crescere con l’innalzamento al 50-55% della riduzione di CO2, proposta dalla Commissione europea”.