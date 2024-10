È una delle più grandi operazioni di project financing nel settore delle rinnovabili in Italia e riguarda due impianti in Sicilia, autorizzati dalla Via

Capital Dynamics, asset manager globale e player attivo negli investimenti in energie rinnovabili, annuncia il completamento di un project financing per due dei più grandi progetti agrivoltaici italiani, che rientrano in quello autorizzati dalla Via-Pnrr di cui e-gazette ha scritto la scorsa settimana.

I progetti

Attualmente in costruzione, questi impianti sono situati in Sicilia e hanno una capacità complessiva di 187 MW. Il rifinanziamento, strutturato con Natixis Corporate & Investment Banking come finanziatore, ammonta a 185 milioni di euro e rappresenta una delle più grandi operazioni di project financing nel settore dell'energia pulita in Italia nel 2024. Nell'ambito di questa nuova iniziativa, che rientra nei progetti Agrivoltaic di Capital Dynamics, le comunità locali siciliane beneficeranno di circa 2 milioni di euro in miglioramenti ambientali e di efficienza energetica. I progetti mirano a superare la produzione convenzionale di energia rinnovabile grazie all’utilizzo di strumenti agricoli innovativi.

La produzione alimentare sarà integrata all’interno dei campi fotovoltaici: saranno piantati uliveti nelle immediate vicinanze degli impianti solari per sostenere la produzione locale di olio d'oliva. Inoltre, saranno coltivati fichi d’india tra i tracker solari, mentre nell’area dei progetti verranno portate avanti anche delle iniziative di apicoltura finalizzate a promuovere la produzione di miele locale. Questi sforzi sosterranno l'economia agricola regionale, migliorandone la biodiversità.

L’investimento annunciato aumenterà la capacità produttiva lorda annua di Capital Dynamics in Italia fino a raggiungere circa 1 TWh all'anno, offrendo così un importante contributo al mix energetico italiano. Dario Bertagna (nella foto), Managing Director e Co-Head of Clean Energy, ha sottolineato l'importanza di questo risultato: “Questo finanziamento segna una tappa significativa nell'accelerazione della transizione dell'Italia verso l'energia pulita. Combinando energia rinnovabile e pratiche agricole sostenibili, non solo contribuiamo agli obiettivi energetici del Paese ma promuoviamo anche lo sviluppo economico locale e la tutela dell'ambiente.”



Gli uomini, la società

Capital Dynamics è un asset manager globale indipendente di energia pulita in Europa dal 2013 e attualmente possiede e gestisce oltre 2GW di asset. Esso si concentra su Private Asset, tra cui Private Equity (primario, secondario e investimenti diretti) e Clean Energy. Fondato nel 1988, il gruppo vanta una vasta conoscenza ed esperienza nello sviluppo di soluzioni su misura per soddisfare le esigenze specifiche di una clientela diversificata e globale di investitori istituzionali e privati. Dario Bertagna, Lupo Leonardi, Vittorio Maggi, Helen Down e Ernesto Chieffo (Netro Energy) hanno guidato l’operazione di finanziamento per conto di Capital Dynamics e sono stati affiancati da Gianni Origoni, che ha agito in qualità di consulente legale.