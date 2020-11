L’Intersolar Market Report 2020 esamina le diverse fasi dei mercati fotovoltaici di 16 paesi africani: la previsione al 2030 è di 70 GW

L’Africa offre un potenziale immenso per il fotovoltaico, finora sfruttato pochissimo. Attualmente, in tutto il continente è tangibile una nuova atmosfera: molti paesi preparano il terreno per ambiziosi progetti fotovoltaici. È la conclusione che emerge dall'Intersolar Solarize Africa Market Report 2020, realizzato dal Becquerel Institute e dall'Associazione tedesca dell'industria solare (BSW-Solar) con il supporto di Intersolar Europe, la fiera leader mondiale per l'industria solare.

Il rapporto che analizza la situazione del mercato in 16 nazioni africane e delinea diversi scenari futuri è stato presentato al pubblico durante il Global Solar Council Virtual Forum. L'elettrificazione e le energie rinnovabili sono una delle priorità nell'agenda politica di molti paesi africani. Tuttavia, i tassi di installazione effettivi sono rimasti bassi l'anno scorso: con circa 6,6 gigawatt (GW), alla fine del 2019 il continente africano rappresentava circa l'uno per cento della potenza fotovoltaica installata in tutto il mondo. Sembra paradossale: mentre il fotovoltaico continua a crescere a livello globale, quasi nessun nuovo impianto viene realizzato nelle regioni più soleggiate del mondo. L'Intersolar Solarize Africa Market Report 2020 offre un'analisi più approfondita del mercato in una selezione di nazioni africane, che quest'anno comprende anche Senegal, Mali, Uganda, Madagascar, Kenya e Tunisia. Il report esamina così le diverse fasi dei mercati fotovoltaici di 16 paesi africani, il loro quadro normativo e le potenzialità specifiche per gli impianti fotovoltaici. Il rapporto esprime chiaramente anche un’esortazione: le potenzialità ci sono, è il momento di sfruttarle.

Diversi scenari futuri

Il rapporto mostra quattro possibili scenari per lo sviluppo futuro del fotovoltaico in Africa. Gli scenari “Policy driven” e “Business as usual” si basano sugli attuali obiettivi di espansione dei vari paesi e prevedono una potenza cumulativa di circa 70 GW per il fotovoltaico nel 2030. Lo scenario “Solarize Africa Accelerated” può essere considerato come il più probabile: si ipotizza che il fotovoltaico in Africa si svilupperà in modo simile ad altre parti del mondo, con 170 GW di potenza installata entro il 2030. Il quarto scenario, “Solarize Africa Paradigm Shift”, si rifà all’atmosfera di fermento che si respira attualmente: i mercati africani salteranno in parte la fase delle fonti fossili. Si combinano quindi la potenza fotovoltaica installata con gli obiettivi della Convenzione di Parigi sul clima. Con una potenza cumulativa di 600 GW entro il 2030, questo scenario vede l'Africa come una futura importante regione del mercato globale del fotovoltaico.



Un nuovo fermento e sviluppi dinamici

Basta uno sguardo ai dati per rendersi conto di quante cose stanno avvenendo nel continente: in numerosi paesi africani sono previsti progetti anche di grande portata e il contesto politico è in costante miglioramento. L'Algeria, ad esempio, prevede di installare nuovi impianti fotovoltaici per una potenza di 4 GW entro il 2024. Alla fine del 2019, l'Egitto ha completato il parco solare di Benban. Con una potenza installata finale di 1,5 GW e sei milioni di pannelli fotovoltaici, Benban è il più grande parco solare in Africa e uno dei più estesi al mondo. L'Egitto prevede di installare altri 3,5 GW di energia solare entro il 2027. Nel 2019 in Kenya erano previsti impianti fotovoltaici commerciali per una potenza totale di 500 megawatt (MW) e in Mali sono stati recentemente finalizzati contratti per un parco solare dello stesso volume. “L'Africa è all'inizio di un grande e decisivo sviluppo. Potremmo descriverla come un’onda che continua a gonfiarsi. Siamo curiosi di vedere come evolverà la situazione”, afferma David Wedepohl, direttore dell'Associazione tedesca dell'industria solare (BSW-Solar).