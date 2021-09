Sarà il 22 e 23 settembre presso il Nazionale Spazio Eventi Roma. In presenza e in diretta streaming su http://www.biogasitaly.com/

Il CIB - Consorzio Italiano Biogas organizza la sesta edizione di Biogas Italy, evento di riferimento per il settore del biogas e biometano agricolo in Italia. L’appuntamento si svolgerà mercoledì 22 e giovedì 23 settembre 2021, presso il Nazionale Spazio Eventi a Roma, in via Palermo, 10. Sarà possibile assistere all’evento in presenza e in diretta streaming. L’edizione è dedicata ad approfondire le opportunità fornite dal PNRR per la transizione agro ecologica dell’agricoltura italiana, in linea con il progetto Farming for Future. Nel corso dei due giorni verranno affrontati, inoltre, i temi della transizione energetica e decarbonizzazione dei diversi settori produttivi, la tutela del suolo e le prospettive di sviluppo dei gas rinnovabili in Italia e in Europa.



Chi interviene

Tra coloro che hanno confermato la loro partecipazione ci sono Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura; Ettore Prandini; Presidente di Coldiretti; Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente; Maciej Golubiewski, capo di gabinetto del Commissario Europeo per l’agricoltura; i presidenti delle Commissioni agricoltura di Camera e Senato, Filippo Gallinella e Gianpaolo Vallardi. Inoltre, prenderanno parte i rappresentanti delle filiere più importanti del Made in Italy, tra cui Nicola Bertinelli, Presidente Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano; Gianpiero Calzolari, Presidente Granarolo; David Granieri Presidente UNAPROL; Luigi Scordamaglia, AD INALCA; Michele Ziosi, Vice presidente Relazioni istituzionali, CNH Industrial; Carlo Dalmonte, Presidente Gruppo Caviro; Gabriele Lanfredi, Presidente CGBI. Modera l’evento Filippo Solibello, giornalista e voce di Rai Radio2.

Il programma completo è in allegato e disponibile, sempre aggiornato, sul sito http://www.biogasitaly.com/.