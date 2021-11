Coinvolte AIEL, ANPEB, Assitol, Assoebios, Assograssi, Confagricoltura, CIB, Distretto produttivo La nuova Energia, EBS, Elettricità Futura Fiper e ITABIA

Gli obiettivi del documento

Il documento mira a promuovere una gestione efficiente del parco bioenergetico italiano e stimolare l’applicazione di soluzioni innovative. A tal fine, propone di adeguare il PNIEC ai target del Green Deal, rafforzando il ruolo della biomassa; mantenere in esercizio il parco installato, preservando e incrementando il suo valore; stabilizzare il mercato dei bioliquidi e dei biocarburanti double counting e avanzati; riconoscere il ruolo degli impianti a servizio di realtà manifatturiere; valorizzare le filiere locali; creare una prospettiva di medio termine per gli investitori.



Tutti insieme

“è un passo molto importante per lo sviluppo delle bioenergie e per il loro fondamentale contributo al raggiungimento del target Green Deal,” ha detto Agostino Re Rebaudengo, Presidente di Elettricità Futura. “Per la prima volta, tutte le Associazioni del settore si sono riunite con l’obiettivo di presentare al Governo un Manifesto con proposte efficaci per il rilancio delle bioenergie, un comparto fondamentale per la decarbonizzazione e per contrastare gli effetti negativi dell’impennata del prezzo dell’elettricità. Si tratta infatti di una fonte di energia rinnovabile, programmabile, capace di provvedere alla copertura del baseload con combustibili stoccabili e reperibili localmente. A questi vantaggi si aggiungono rilevanti benefici di natura sociale ed economica. Il settore delle bioenergie è infatti in grado di assorbire 43.700 occupati in Italia, di contribuire all’economia circolare e di abilitare nuovi modelli di generazione distribuita come le comunità energetiche”, ha aggiunto Agostino Re Rebaudengo. Nel suo intervento al convegno di Elettricità Futura, il Senatore Gianni Girotto, Presidente 10ª Commissione Senato (Industria, Commercio, Turismo), ha sottolineato l’importanza di promuovere lo sviluppo delle bioenergie per incrementare la generazione distribuita rinnovabile e far avanzare la decarbonizzazione non solo nel settore elettrico ma anche in quello termico e nei trasporti.