Può candidarsi esclusivamente personale già dipendente da enti pubblici di ricerca e università

Fino al 21 aprile è possibile candidarsi a lavorare in Antartide per un anno (novembre 2020 - novembre 2021) presso la base italo-francese di Concordia, a oltre 3mila metri di altitudine sul plateau antartico. Non si tratta ancora della call per giornalisti, ma per i profili professionali di astrofisici, chimici e fisici dell’atmosfera, medici, tecnici ICT/radio e elettricisti/elettrotecnici.



Con il nulla osta obbligatorio dell’ente di appartenenza, può candidarsi esclusivamente personale già dipendente da enti pubblici di ricerca e università e, solo per la figura di medico, dipendente di strutture sanitarie pubbliche. Per inviare la propria candidatura http://www.uta.enea.it/recruitment/.



La missione si svolge nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) gestito da ENEA per la pianificazione e l’organizzazione logistica e dal CNR per la programmazione e il coordinamento scientifico.