Scatta la cooperazione Italia-India sul “machine learning” in ambito climatico, meteorologico e nello studio degli oceani. Il workshop con il Cmcc

Far progredire la modellazione e la ricerca climatica grazie all’intelligenza artificiale, migliorando le capacità di previsione e lo sviluppo di soluzioni innovative per il clima. È questo l’ordine del giorno del workshop internazionale sul “Machine learning in climate, weather, and ocean” che ha riunito insieme in questi giorni a Pune, in India, scienziati italiani e indiani. Obiettivo: rafforzare le collaborazioni nell’applicazione dell’AI alle scienze del clima, alla meteorologia e all’oceanografia. Organizzato dal Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc) e dall’Istituto indiano di meteorologia tropicale (Indian institute of tropical meteorology, Iitm), l’evento ha coinvolto anche gli esperti della fondazione Bruno Kessler (Fbk) e del Centro nazionale delle ricerche (Cnr).

In questi anni l’Italia e l’India si sono affermate come leader mondiali nel campo della ricerca sul clima e delle applicazioni del machine learning. L’esperienza del Cmcc nella modellazione del sistema terrestre, nelle previsioni oceaniche e nelle proiezioni climatiche, unita ai progressi dei ricercatori indiani nella previsione dei monsoni, negli studi sulla circolazione oceanica e nell’analisi ambientale guidata dall’IA, creano una sinergia unica per l’innovazione scientifica.

Il workshop ha facilitato così la condivisione delle conoscenze e la creazione di reti tra esperti, ha avviato progetti di ricerca collaborativi e promosso partenariati istituzionali tra i due Paesi. “Le delibere del workshop, con presentazioni di alto profilo, sessioni tecniche e discussioni interattive, sono state molto produttive e hanno garantito uno scambio dinamico di idee per guidare le future innovazioni nel campo delle scienze del clima”, ha commentato il presidente del Cmcc Antonio Navarra.