Al via il nuovo programma di finanziamento e innovazione tecnologica promosso con il Cnr e rivolto alle startup. Per candidarsi c’è tempo fino al 19 maggio.

Sono 15 le startup che potranno aggiudicarsi il Premio Most: un finanziamento a fondo perduto per un valore fino a 200mila euro e un programma di accelerazione di business e innovazione tecnologica. È questa la missione della “Most mobility challenge 2025”, il programma rivolto alle startup innovative nel settore della mobilità green. Promossa dal Centro nazionale per la mobilità sostenibile (Most), ecosistema che riunisce 24 università, altrettante grandi imprese e il Cnr, in collaborazione con Zest, azienda specializzata nel venture capital, nell’accelerazione di startup e nell’open innovation, l’iniziativa “punta a valorizzare idee imprenditoriali capaci di rispondere con soluzioni efficaci e originali alle nuove sfide del settore, ottimizzando processi, riducendo l’impatto ambientale e migliorando l’efficienza complessiva dei sistemi di trasporto”, si legge nel bando.

Sulla base delle candidature ricevute, verranno selezionate cinquanta semifinaliste che, dal 3 al 5 giugno, potranno presentarsi da remoto alla giuria che determinerà le trenta realtà che interverranno in occasione dell’evento di premiazione del 25 giugno.

Le quindici vincitrici, poi, accederanno al Premio Most: un contributo a fondo perduto fino a 200mila euro per ciascuna, con una dotazione complessiva disponibile di 3 milioni di euro, e l’accesso a un programma intensivo di accelerazione della durata di tre mesi guidato da Zest.

“Abbiamo raddoppiato la dotazione complessiva rispetto allo scorso anno, portandola a 200mila euro, a conferma del nostro impegno verso soluzioni che possano incidere in modo reale sul futuro del Paese”. E sono i giovani, con la loro energia e la loro capacità di rompere gli schemi, ad avere un ruolo decisivo in questo processo”, commenta Ferruccio Resta, presidente di Most.

Possono candidarsi alla challenge le realtà in linea con i requisiti stabiliti dal regolamento, accedendo entro il 19 maggio al sito: www.mostmobilitychallenge.it