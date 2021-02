Per la transizione, è previsto un investimento di 27 miliardi di dollari in cinque anni. Il colosso punta ad anticipare le mosse delle altre case automobilistiche

Svolta elettrica per General Motors . Il colosso di Detroit punta a mettere fine alla produzione di auto e camion diesel e a benzina entro il 2035, passando ad una nuova flotta tutta di veicoli elettrici. L'ambizione è quella di diventare una società a emissioni zero entro il 2040. L'annuncio ha messo le ali ai titoli Gm, che a Wall Street sono arrivati a guadagnare fino al 7%.



La concorrenza a Tesla

I veicoli elettrici rappresentano al momento una nicchia dell'industria automobilistica globale, con solo il 5% delle vendite. Uno dei motivi sono i costi di produzione per le case automobilistiche e, a cascata, quelli per i consumatori. Ma gli analisti sono ottimisti sul fatto che le vetture elettriche costituiranno il futuro dell'industria delle quattro ruote, grazie alla maggiore consapevolezza dell'emergenza climatica e a norme più stringenti sulle emissioni. Secondo le previsioni di LMC Automotive, i veicoli elettrici rappresenteranno solo il 20% delle vendite globali nel 2032, mentre RBC Capital le stima al 43% nel 2035. La nicchia delle auto elettriche è al momento dominata da Tesla, che nel 2020 ha visto aumentare le sue vendite del 36% a 499.550 unità chiudendo, per la prima volta nei suoi 18 anni di vita, un anno in utile. Il colosso di Elon Musk ha infatti archiviato il 2020 con un utile di 720 milioni di dollari su ricavi per 31,5 miliardi. Punta sulle auto elettriche anche Stellantis, che prevede importanti investimenti sul green e sull'elettrico.



27 miliardi di investimenti

Il piano di Gm per una flotta tutta elettrica segue la svolta verde impressa da Joe Biden agli Stati Uniti, con una battaglia a tutto campo contro il cambiamento climatico e un occhio al mercato del lavoro. Anche Gm lega la sua tabella di marcia per un futuro verde ai suoi conti: durante la transizione sarà mantenuta la redditività, spiega il responsabile della sostenibilità di Gm Dane Parker, quantificando in 27 miliardi di dollari gli investimenti di Gm nei prossimi cinque anni per facilitare il cambio di passo. Parker sottolinea poi come l'obiettivo fissato da Gm dipenda almeno in parte dagli incentivi pubblici e altre forme di aiuto ai consumatori per l'acquisto di auto elettriche. "Possono facilitare a superare l'ostacolo iniziale del costo e anche i timori sulle infrastrutture per la ricarica", spiega. Gm punta a essere da esempio per l'industria. "È importante accelerare verso un futuro in cui tutte le auto che vendiamo sono a emissioni zero", afferma l'amministratore delegato Mary Barra, annunciando l'ambiziosa iniziativa di Gm. "Riteniamo di poter incoraggiare altri a seguircie avere così un impatto sull'industria e sull'economia".