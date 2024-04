L’impianto da 100MW verrebbe realizzato nel complesso petrolchimico di Priolo-Augusta, producendo idrogeno verde per l’industria e i trasporti locali

Axpo in collaborazione con l'investitore energetico francese ENEGO punta a realizzare un impianto di idrogeno verde da 100 MW in Sicilia. Il progetto verrà realizzato nel distretto industriale di Priolo-Augusta, sulla costa orientale dell’Isola. Il nuovo impianto aiuterebbe a soddisfare la domanda di energia pulita da parte delle industrie nell’area circostante e per i trasporti locali. Axpo ne valuterà la fattibilità con HYNEGO e parte della Holding ENEGO. La sua costruzione contribuirebbe anche a dar vita a una cosiddetta “hydrogen valley” tra Catania e Siracusa, che potrebbe anche collegarsi direttamente alla rete europea dell’idrogeno nell’ambito dell’iniziativa European Hydrogen Backbone (EHB). Sulla base della domanda, la potenza dell’impianto potrebbe espandersi fino a 300 MW.

Progetti sull’idrogeno in Svizzera e in Europa

Nei prossimi mesi, Axpo ed ENEGO effettueranno un’analisi per definire i costi e il business plan del progetto. L’annuncio di questa nuova collaborazione arriva subito dopo quello relativo alla collaborazione tra Axpo e la società australiana IGE per sviluppare uno dei più grandi impianti di produzione di idrogeno verde in Italia, in Valle Peligna, nel cuore dell’Abruzzo. Insieme alla compagnia di navigazione SGV, Axpo è inoltre attiva nella progettazione della prima nave passeggeri alimentata a idrogeno che sarà in servizio sul Lago di Lucerna, in Svizzera. Nell’ambito di questo progetto, Axpo fornirà l’idrogeno verde necessario per il funzionamento dell’imbarcazione. L'idrogeno sarà prodotto localmente in un nuovo impianto di produzione a Bürglen.

Sempre per il settore dei trasporti, Axpo partecipa in Francia al progetto "Arve Hydrogène Mobilité" (Arv'Hy), che consentirà, a partire dal primo trimestre del 2025, il rifornimento di veicoli alimentati a idrogeno presso un distributore di H2 collocato in Alta Savoia.

I commenti

Guy Bühler, Head of Hydrogen di Axpo: "Siamo lieti di collaborare con ENEGO. Questo progetto è strategico per la decarbonizzazione della regione e, in particolare, del distretto di Priolo-Augusta, che comprende un sito industriale di importanza nazionale. L'idrogeno grigio attualmente utilizzato dalle sue raffinerie viene prodotto utilizzando gas naturale. Questo impianto sarebbe invece in grado di sostituirlo decarbonizzando il processo”. Alfonso Morriello, Amministratore Delegato di ENEGO Holding, ha commentato: "L'annuncio odierno rappresenta un traguardo importante per il progetto HYNEGO Priolo-Augusta, nato con la collaborazione di numerosi enti locali e le competenze scientifiche del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Catania. Tutti gli stakeholder del progetto sono impegnati nel voler portare il vantaggio competitivo dell’idrogeno verde all’interno dell’economia locale. Il nostro è un progetto pionieristico sull’idrogeno per la Sicilia e darà un contributo rilevante agli obiettivi di decarbonizzazione dell’UE”.

Simone Demarchi, Amministratore Delegato di Axpo Italia, ha affermato: “Lo sviluppo della filiera dell’idrogeno verde è un elemento centrale nel processo di transizione energetica e per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti a livello nazionale e internazionale. Questa iniziativa conferma il proposito di Axpo di voler disegnare un futuro dell’energia in chiave sempre più sostenibile, aiutando i tessuti produttivi e, più in generale le comunità, a trasformarsi per partecipare attivamente alla green economy”.