Il Consiglio europeo per l’innovazione investe anche nell’espansione delle startup ad alto potenziale. I settori vanno dalle biotecnologie allo spazio, dai computer quantistici allo sviluppo di materiali avanzati

Nel 2025 il Consiglio europeo per l’innovazione (Cei) investirà 1,4 miliardi di euro nelle cosiddette tecnologie deep tech e nell’espansione delle imprese startup ad alto potenziale. Le deep technologies (o deep tech) riguardano settori come le biotecnologie, lo spazio, la robotica, i computer quantistici, i semiconduttori e lo sviluppo di materiali avanzati, che stanno avendo un’autentica esplosione, tanto da risultare un’opportunità imperdibile per le imprese, italiane comprese.

Il programma di lavoro 2025 del Cei, che fa parte del programma di ricerca e innovazione della Ue “Orizzonte Europa”, già adottato dalla Commissione, prevede un aumento degli investimenti di quasi 200 milioni di euro rispetto al 2024.



La commissaria: «Sostegno ai pionieri»

«Il Consiglio europeo per l’innovazione si è rivelato fondamentale per il sostegno alle innovazioni pioneristiche dell’Ue», ha commentato Iliana Ivanova, commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani. «Nel 2025 il Cei promuoverà le tecnologie deep tech dell’Ue grazie a risorse ancora più consistenti, che ammontano a 1,4 miliardi di euro, provenienti da “Orizzonte Europa”, il nostro programma di ricerca e innovazione. Il sostegno contribuirà a colmare le carenze critiche di finanziamento e a costruire un ecosistema dell’innovazione più solido e resiliente in Europa».

Oltre a un bilancio più consistente, il programma di lavoro 2025 apporta diversi miglioramenti, tra cui un miglior accesso a finanziamenti azionari attraverso il regime “scale-up” della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa del Cei (Step). Previsti anche altri miglioramenti, basati sulle raccomandazioni del comitato Cei.