Stando alle stime dell'Agenzia internazionale per l'energia, la quota di mercato nel mondo salirà al 18% contro il 4% nel 2020

Le vendite di veicoli elettrici registreranno quest'anno un vero e proprio boom, al punto che un'auto su cinque tra quelle vendute nel 2023 sarà elettrica. È la previsione contenuta nell'ultimo rapporto dell'Agenzia internazionale per l'energia (Aie), secondo cui le vendite aumenteranno del 35% quest'anno per raggiungere i 14 milioni. Stando alle stime, la quota di mercato nel mondo salirà al 18% contro il 4% nel 2020. La rapida elettrificazione del trasporto su strada avrà grandi implicazioni per l'industria energetica in quanto eliminerà la necessità di cinque milioni di barili di petrolio al giorno entro la fine del decennio, sottolinea l'Aie, ricordando che il consumo mondiale di petrolio ammonta oggi in media a poco più di 100 milioni di barili al giorno.



Il peso di Cina, Usa ed Europa

La stragrande maggioranza delle vendite di auto elettriche è concentrata in tre mercati: Cina, Europa e Stati Uniti. La Cina è in testa, con il 60% delle vendite globali di auto elettriche nel 2022. L'Europa e gli Stati Uniti, il secondo e il terzo mercato più grande, hanno entrambi registrato una forte crescita con un aumento delle vendite rispettivamente del 15% e del 55% nel 2022. Nel mondo sono state vendute oltre 10 milioni di auto elettriche nel 2022 e le vendite sono destinate ad aumentare di un altro 35% quest'anno arrivando così ai 14 milioni di veicoli. Lo riporta l'Aie (Agenzia internazionale dell'energia) nel suo report 'Global EV outlook 2023'. "Questa crescita esplosiva significa che la quota delle auto elettriche nel mercato automobilistico complessivo è passata da circa il 4% nel 2020 al 14% nel 2022 ed è destinata ad aumentare ulteriormente fino al 18% quest'anno".



La questione delle batterie

Le tendenze incoraggianti stanno avendo anche effetti a catena positivi per la produzione di batterie e le catene di approvvigionamento. Il nuovo rapporto evidenzia che i progetti di produzione di batterie annunciati sarebbero più che sufficienti per soddisfare la domanda di veicoli elettrici fino al 2030 nello scenario Net Zero Emissions al 2050 dell'Aie. Tuttavia, la produzione rimane altamente concentrata, con la Cina che domina il commercio di batterie e componenti, aumentando la sua quota di esportazioni globali di auto elettriche a oltre il 35% lo scorso anno.