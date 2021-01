L'operazione crea il gruppo più integrato nel settore delle bioplastiche e pone le basi per l’ulteriore espansione della B-Corp italiana nell’Europa nordorientale, in Nord America e Australia

Novamont, leader mondiale nella produzione di bioplastiche, annuncia l’acquisizione del Gruppo norvegese BioBag, leader nelle soluzioni a basso impatto per i settori del packaging e della raccolta separata del rifiuto umido.



L'acquisizione consentirà a Novamont di beneficiare della rete distributiva indipendente altamente specializzata di BioBag nelle aree geografiche in cui Novamont è meno presente. Insieme, le due società saranno in grado di offrire al mercato un ventaglio più completo di soluzioni e di creare alleanze ancor più solide con i principali stakeholder, dalla grande distribuzione alle comunità locali. Sarà inoltre intensificato l’impegno congiunto in progetti innovativi che migliorano la raccolta differenziata dei rifiuti organici e i sistemi di compostaggio, soprattutto in Nord America, nei paesi scandinavi, in Europa orientale e in Australia.



Tra i motivi che rendono l'acquisizione particolarmente conveniente c’è il fatto che Novamont sia focalizzata principalmente a monte e abbia sviluppato la filiera del Mater-Bi, che spazia dalle materie prime agricole ai biomonomeri e dalle bioplastiche alle formulazioni a basso impatto. L’azienda ha introdotto i suoi materiali sul mercato attraverso applicazioni che richiedono biodegradabilità negli impianti di compostaggio o direttamente in suolo. BioBag è invece focalizzato a valle: il gruppo è un pioniere nello sviluppo e nella distribuzione - a partire dai paesi scandinavi - di un'ampia gamma di applicazioni compostabili ed è specializzato in una serie di servizi di supporto per queste applicazioni. La compagnia ha anche sviluppato una piattaforma di e-commerce che costituisce un nuovo, importante canale di distribuzione sia per le attuali applicazioni del gruppo sia per la più ampia gamma di prodotti che deriverà dalle innovazioni Novamont e dall'integrazione a monte con l’azienda italiana.



Nell'ultimo decennio Novamont ha saputo espandersi in maniera considerevole, in particolare tramite crescita interna, acquisendo e rigenerando siti industriali obsoleti o in via di dismissione. Questo accordo consentirà a Novamont di espandere ulteriormente la propria attività nelle bioplastiche compostabili nell’Europa nordorientale, in Nord America e Australia. BioBag continuerà ad operare come un'organizzazione indipendente, con lo stesso gruppo dirigente che ha ottenuto ottimi risultati negli ultimi anni.



L'amministratore delegato di Novamont Catia Bastioli ha dichiarato: “L’acquisizione di BioBag consente a Novamont di espandere il proprio modello di bioeconomia circolare. Grazie all’unione delle nostre migliori competenze ed energie e alla completa integrazione delle nostre filiere di fornitura, possiamo servire meglio i nostri partner sia a monte che a valle della catena del valore. L’accordo permette inoltre di sviluppare ulteriormente le soluzioni circolari per i diversi settori del mercato nonché per le comunità che perseguono il nostro obiettivo di produrre di più con meno”.



L'amministratore delegato di BioBag, Kjell Ivar Bache, è entusiasta per l’accordo e considera l'acquisizione come un vantaggio per tutti. "Siamo partner di Novamont di lunghissima data e per BioBag è come tornare a casa. Con questa operazione, BioBag diventa parte di un'azienda leader mondiale nel settore delle bioplastiche e dei biochemical e ciò consentirà un'ulteriore crescita a livello internazionale”.