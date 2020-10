Il lancio della missione Juice, parte del programma Cosmic Vision dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), con la partecipazione dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), è in programma nel 2022

Sono pronti i dieci pannelli fotovoltaici italiani per la missione europea Juice (JUpiter ICy moons Explorer) per l'esplorazione delle lune ghiacciate di Giove: Ganimede, Europa e Callisto. Realizzati dalla società Leonardo, "con una superficie complessiva di 85 metri quadrati, sono i più grandi mai realizzati per una missione interplanetaria", si legge in una nota della compagnia.



Il lancio della missione Juice, parte del programma Cosmic Vision dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), che vede la partecipazione dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), è in programma nel 2022 a bordo di un vettore Ariane 6. L'obiettivo è cercare tracce di vita, presente o passata, al di sotto della crosta ghiacciata delle tre lune di Giove, dove potrebbero nascondersi oceani d'acqua.



"Con l'energia generata da questi pannelli durante i sette anni e mezzo di viaggio della sonda verso Giove - spiegano i progettisti di Leonardo - un'automobile elettrica potrebbe fare sette volte il giro intorno alla Terra". Sempre per la missione Juice, oltre ai pannelli fotovoltaici, Leonardo partecipa alla realizzazione di due strumenti: il telescopio ottico Janus e lo spettrometro infrarosso Majis. Negli stessi stabilimenti di Leonardo a Nerviano (Milano) sono realizzati anche i pannelli solari per il modulo di servizio europeo della capsula Orion, nell'ambito del programma della Nasa, Artemis, che nel 2024 riporterà esseri umani sulla Luna.