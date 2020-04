L'adunanza è prevista per il 13 maggio. Fra le proposte all'ordine del giorno, l'approvazione del dividendo e il nodo vertici. Avviata da A2a Ambiente a Cavaglià la produzione della valvola per respiratori

Il Consiglio di Amministrazione di A2A, sotto la presidenza di Giovanni Salotti, ha deciso di confermare la data dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio 2019. L'adunanza è prevista per il 13 maggio; l’eventuale seconda convocazione è fissata per il 14 maggio 2020.

Fra le proposte all'ordine del giorno anche l'approvazione del dividendo di 0,0775 euro relativo all'esercizio 2019, che potrà essere posto in pagamento a decorrere dal 20 Maggio 2020, con stacco della cedola il 18 Maggio 2020 (record date19 Maggio 2020). Intanto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha già posto le basi per completare la rivoluzione ai vertici. Sulle nomine strategiche il Sala parla poco ma lavora sottotraccia, continuando a portare avanti la candidatura alla presidenza di Marco Patuano, ex dirigente Telecom, e soprattutto quella di Renato Mazzoncini per la poltrona di amministratore delegato.



Respiratori - Avviata da A2A Ambiente la produzione di valvole per le maschere d'emergenza utilizzate per fronteggiare il Covid-19. La società, parte del Gruppo A2A, è ora impegnata presso l'impianto di selezione delle plastiche di Cavaglià, località Gerbido, provincia di Biella, in Piemonte settentrionale, nella realizzazione della valvola "Charlotte", creata dall'impresa bresciana Isinnova, che permette di realizzare una maschera respiratoria d'emergenza modificando una maschera da snorkeling attualmente in commercio. Una volta modificate, le maschere saranno distribuite agli ospedali grazie al coordinamento della Protezione Civile di Brescia.