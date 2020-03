L’Autorità era già intervenuta con provvedimenti analoghi in occasione dei vari terremoti: L'Aquila, Emilia e Centro Italia. Ma anche per i residenti della zona del Ponte Morandi

Tra i provvedimenti di sospensione dei termini adottati per far fronte all'emergenza da Coronavirus spiccano quelli sul pagamento delle bollette per fornitura di acqua, gas, energia elettrica e gestione rifiuti fino al 30 aprile 2020 per famiglie e imprese ubicate nei Comuni interessati. Sarà poi l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) a stabilire le modalità di (molto probabili) rateizzazioni delle fatture i cui termini sono stati appunto sospesi, oltre che individuare oneri conseguenti e coprirli con modalità specificamente definite.

Arera è già intervenuta in merito alle forniture di pubblici servizi in occasione di altri "disastri": terremoto dell'Aquila (aprile 2009), dell'Emilia (maggio 2012), del Centro Italia (agosto 2016, ottobre 2016, gennaio 2017), del crollo ponte Morandi a Genova (agosto 2018). Con proprie deliberazioni l'Autorità ha stabilito come affrontare le varie problematiche connesse alle forniture dei servizi, sia da parte dell'utenza che da parte delle società di distribuzione di acqua, gas, energia elettrica e delle società di vendita di gas ed energia elettrica; ora si aggiungerebbe anche il servizio rifiuti la cui regolazione, come noto, è rientrata nel novero delle competenze Arera.

Richiamandoci quindi alle precedenti emergenze, sono ipotizzabili alcuni provvedimenti da parte dell'Autorità. Tra questi una regolamentazione dei pagamenti, comprese possibili rateizzazioni, a valle del temine del 30 aprile, purché superiori a 50 euro.