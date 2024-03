Go Green si occupa di trasporto e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, di bonifiche ambientali e consulenza; EcoEridania è tra i leader mondiali nel settore dei rifiuti sanitari e tra i principali player in Italia nei rifiuti industriali e nell’end of waste

Il gruppo EcoEridania, azienda di servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria e industriali e nell’end of waste, annuncia l’acquisizione della maggioranza del capitale di Go Green, azienda fondata in provincia di Pisa nel 2016 e attiva nel trasporto, smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, bonifiche ambientali e consulenza.

Il gruppo EcoEridania ha acquisito il 75% del capitale sociale dell’azienda toscana, finalizzando così la sesta acquisizione prevista dal progetto Twister, l’ambizioso piano di crescita della società che prevede investimenti per 700 milioni di euro entro il 2027 per rafforzare la leadership nei mercati di riferimento.



L’operazione

L’attività dell’azienda toscana – impegnata nell’intermediazione di servizi ambientali e leader nel comparto del conciario e del cartario sulle micro-raccolte e sui servizi alle imprese di produzione - si integra con l’impiantistica del gruppo sul territorio ed in particolare con Tecnoambiente, la piattaforma di trattamento rifiuti di EcoEridania.

Go Green va così ad aggiungersi alle recenti acquisizioni del gruppo, tra cui ricordiamo: Irigom, leader nel trattamento di pneumatici fuori uso; Delca Energy, specializzata nel recupero di materia e la produzione di combustibile alternativo; Officina dell’Ambiente, l’azienda che ha inventato Matrix, una famiglia di materie prime seconde certificate e utilizzate in tutti i settori del green building e del green road e, infine, Semataf, tra i principali operatori in Italia nelle bonifiche e trattamento dei rifiuti industriali.



Le dichiarazioni

“Prosegue l’implementazione della strategia di crescita Twister, che grazie a un importante piano di investimenti vuole rafforzare la leadership e rafforzare le nostre operations nel settore dei rifiuti. Dopo aver concluso 5 acquisizioni nel 2023, ci prepariamo quest’anno a concludere altre importanti operazioni – dichiara Andrea Giustini, fondatore e presidente di EcoEridania. - Go Green rappresenta un’importante opportunità di consolidamento delle attività in ambito commerciale, nonché di trasporto e gestione dei rifiuti”.

“L’ingresso in un gruppo leader come EcoEridania rappresenta un grande riconoscimento - dichiarano Cristian Amorelli e Antonio Lapolla soci e amministratori di Go Green - nell’integrazione con un importante gruppo con cui vi è condivisione di valori e obiettivi, conservando sempre massima attenzione al cliente e alla qualità, nel consolidamento di un piano di crescita e di nuovi livelli di sviluppo”.