Avrà una durata di 12 mesi. Stanziati dal Consiglio dei ministri 20 milioni di euro, tra le soluzioni l’acquisto di nuove autobotti e il riavvio dei dissalatori

Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per 12 mesi a causa della crisi idrica in atto in Sicilia. Per farvi fronte sono stati stanziati i primi 20 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Lo stato di emergenza era stato richiesto dalla Giunta regionale siciliana a inizio aprile per rispondere alle esigenze più immediate.

Gli interventi previsti

La Regione ha già stilato una lista di interventi necessari a ridurre gli effetti della crisi dovuta alla mancanza di piogge. Tra le soluzioni rapide proposte dalla cabina di regia per l’emergenza idrica istituita dalla Giunta regionale: l’acquisto di nuove autobotti nei Comuni in crisi e la sistemazione di altri mezzi in un centinaio di enti locali; circa 130 interventi per rigenerare i pozzi esistenti, riattivare quelli abbandonati e trivellarne di nuovi, oltre al revamping di una trentina di sorgenti; il potenziamento degli impianti di pompaggio e delle condotte e la realizzazione di nuove condotte di interconnessione e bypass. Per i prossimi mesi, invece, si valuta la ristrutturazione e il riavvio dei dissalatori di Porto Empedocle, nell'Agrigentino, e di Trapani. Alla riunione a Palazzo Chigi ha partecipato anche il presidente della Regione Renato Schifani, che ha ringraziato il Governo “per la sensibilità dimostrata” e per “l’impegno a implementare le risorse in tempi brevi”.