L'utile netto sale a 136 milioni di euro (+21%) e anche il margine operativo lordo cresce a 399 milioni

A2a chiude il primo trimestre 2021 in forte crescita: i ricavi a 2.174 milioni di euro sono in aumento del 27% rispetto al primo trimestre 2020, l'utile netto sale a 136 milioni di euro (+21%) e anche il margine operativo lordo cresce a 399 milioni (331 milioni di euro al 31 marzo 2020). Gli investimenti dei primi tre mesi dell'anno ammontano a 155 milioni (+26%).



Prezzi in crescita e M&A

Nel periodo in esame, A2A "ha operato in un contesto di ripresa dei consumi e di trend in rialzo dei prezzi energetici, in un quadro di progressivo superamento delle relative anomalie connesse all’emergenza Covid. Grazie ad una sostenuta crescita organica e alle operazioni di fusioni e acquisizioni di altre aziende concluse (+21%), i risultati raggiunti hanno ampiamente superato quelli del primo trimestre 2020, solo parzialmente influenzato dagli impatti fortemente negativi relativi allo scenario energetico e alla pandemia che hanno interessato il prosieguo del 2020", spiega il gruppo.



Cresce la domanda energetica

Il fabbisogno netto di energia elettrica in Italia nei primi tre mesi del 2021 è stato pari a 78.634 GWh, in aumento del +2,2% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente, comunque ancora in calo rispetto al corrispondente periodo del 2019 (-2,1%). Nel periodo in esame, inoltre, i consumi di gas naturale si sono attestati a 25.245 Mmc, evidenziando un aumento del 5,7% rispetto al primo trimestre 2020.



La dichiarazione

“Siamo molto soddisfatti - ha detto Renato Mazzoncini, ad di A2a. - Ricavi, margine operativo lordo e utile netto hanno fatto registrare una crescita a doppia cifra, a conferma degli elementi fondanti del nuovo Piano Industriale decennale: uno scenario europeo estremamente positivo nei settori dell'economia circolare e della transizione energetica, il valore dei nostri asset nei settori delle reti, dell'ambiente e dell'energia e non ultimo il valore dell'importante know-how del Gruppo A2A e del nostro capitale umano che sta interpretando con competenza e passione il nuovo piano".