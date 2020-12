Al via la campagna del Wwf per promuovere l’obiettivo carbonio zero, con le energie rinnovabili, e una legge quadro sul clima anche in Italia. Il mondo degli animali ha inviato una lettera agli esseri umani con la voce di Giacomo Ferrara: cambiare le cose oggi per un futuro vivibile domani

Da adesso e per tutto il 2021 comincia un anno cruciale per la lotta alla crisi climatica, con grandi appuntamenti in Italia (Cop Giovani e G20) e nel Regno Unito (G7 e Cop26). Già il 10 dicembre il Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo si è riunito per approvare l’obiettivo di riduzione del 55% delle emissioni di CO2 al 2030, come tappa decisiva per arrivare alla neutralità climatica entro il 2050. Nel contempo, è in atto il processo per scegliere dove investire per uscire dall’emergenza Covid ed entrare nell’economia rigenerativa a carbonio zero, unico modo per non condannarci alla crisi perenne.



I numeri del clima

Gli scienziati sono concordi nel confermare che quasi l’86% del carbonio che viene liberato in atmosfera (circa 36,7 miliardi di tonnellate di CO2) è provocato dai processi di combustione dei combustibili fossili (carbone, petrolio e gas). Nel 2019 la concentrazione di CO2 in atmosfera ha superato le 410 parti per milione. L'ultima volta che la Terra ha sperimentato una concentrazione paragonabile di CO2 è stata 3-5 milioni di anni fa, quando la temperatura era più calda di 2-3 °C e il livello del mare era di 10-20 metri più alto di adesso. La soglia globale di 400 parti per milione era stata superata nel 2015. E ,solo quattro anni dopo, abbiamo superato le 410 ppm. Un tale tasso di incremento non si era mai visto nella storia dei nostri record. Il cambiamento climatico mostra i suoi effetti negativi sia sulla salute umana che su specie e habitat: secondo il rapporto Living Planet Report 2020, che misura lo stato della biodiversità globale, entro la fine del secolo sarà a rischio di estinzione fino a un quinto delle specie selvatiche nel mondo; e ciò a causa del solo cambiamento climatico.



La campagna del Wwf

Il Wwf, che nel 2021 si appresta a proporre che l’Italia si doti di una legge quadro sul clima, lancia la campagna #CARIUMANI, in cui il mondo della natura parla direttamente all’uomo per mezzo della voce e del volto dell’attore Giacomo Ferrara, per muovere le persone a chiedere un impegno reale ed efficace agli Stati Membri dell’Ue che si riuniranno domani. E lo fa con gli accenti di Giacomo Ferrara, l’attore diventato famoso per aver interpretato il personaggio di Spadino nella serie tv Suburra. Ferrara si fa da interprete della voce della natura, per richiamare gli esseri umani alla loro responsabilità nel provi rimedio e salvare così il futuro del Pianeta e dei suoi abitanti. “Se con l’innalzamento della temperatura media globale di circa 1 °C vediamo aumentare l’intensità, la ferocia e la frequenza dei fenomeni in questo modo, cosa succederà con 2, 3 o 4 gradi centigradi? Troppo pochi dei nostri decisori economici e finanziari sanno interpretare questi segnali; peggio ancora, alcuni scelgono di ignorarli. Invece, dobbiamo agire subito concretamente, a cominciare dalla definizione di obiettivi chiari per azzerare l’uso di combustibili fossili”, afferma Mariagrazia Midulla, responsabile Clima ed Energia del WWF Italia.



