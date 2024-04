La Commissione Ue ha definito i principi per limitare agli usi essenziali i prodotti chimici più nocivi. Questi i criteri e principi guida per definire gli “usi essenziali” delle sostanze chimiche più nocive

Il concetto di “uso essenziale” consente di determinare quando l’uso delle sostanze più nocive è giustificato dal punto di vista della società. Nei casi in cui l’uso è necessario per la salute e la sicurezza ed è essenziale per il funzionamento della società, e se non esistono alternative accettabili, una data sostanza può essere usata, per detto scopo, per un periodo determinato. Disposizioni dettagliate devono essere stabilite nella legislazione europea specifica applicando il concetto di uso essenziale. La comunicazione adottata garantisce all’industria e agli investitori prevedibilità nella fabbricazione di prodotti indispensabili alle transizioni verde e digitale, alla sanità e alla difesa dell’Ue. La comunicazione fa parte della strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, volta a migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente contro le sostanze chimiche più nocive e a compiere progressi verso un ambiente privo di sostanze tossiche.



Leggi la comunicazione pubblicata dalla Commissione Ue https://environment.ec.europa.eu/pub...

Maggiori informazioni https://ec.europa.eu/commission/pres...

Domande e risposte sulla chimica nociva https://ec.europa.eu/commission/pres...