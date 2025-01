I dati Arpa Piemonte. Le concentrazioni medie annue di Pm10 rilevate nel 2024 sono inferiori o uguali al 2023 nell’85% delle centraline e alla quasi totalità dei sensori rispetto all’anno 2022. Per quanto riguarda i soli analizzatori automatici, nel 2023 i superamenti erano stati rilevati in sole due stazioni di rilevamento dell’agglomerato torinese. Il numero di superamenti del 2024 risulta inferiore al 2022

Ecco i dati Arpa Piemonte per l’anno appena concluso. Sono dati preliminari commentati dall’Snpa, in attesa della loro validazione. In Piemonte le concentrazioni medie annue di Pm10 rilevate nel 2024 sono inferiori o uguali al 2023 nell’85% delle stazioni di rilevamento e alla quasi totalità delle centraline rispetto all’anno 2022. Anche nel 2024, come nei sei anni precedenti, il valore limite della media annuale per il Pm10, pari a 40 microgrammi di polveri per metro cubo d’aria (µg/m3), non è stato superato in nessuna stazione della rete regionale.

Il numero di giornate con concentrazioni medie giornaliere superiori al valore di 50 µg/m3 (massimo 35 giorni per anno civile) è aumentato rispetto all’anno 2023 nella gran parte dei punti di misura. In particolare, per quanto riguarda gli analizzatori automatici, è stato superato il limite normativo nelle seguenti 8 stazioni: Settimo Torinese Vivaldi, Vinovo Volontari, Torino Lingotto, Torino Rebaudengo, Torino Rubino, Chieri Bersezio, Asti D’Acquisto, Beinasco Trm Aldo Mei.

Per quanto riguarda i soli analizzatori automatici, nel 2023 i superamenti erano stati rilevati in sole due centraline dell’agglomerato torinese. Il numero di superamenti del 2024 risulta comunque inferiore a quelli rilevati nel 2022 in cui avevano superato 12 stazioni.

Nella stazione di Settimo Vivaldi si è registrato anche il numero più elevato di superamenti (69) del valore limite giornaliero (pari a 50 µg/m3 da non superare in più di 35 giorni per anno civile).



Pm2,5 in calo

Il valore limite annuo per il particolato Pm2,5, pari a 25 µg/m³, è stato rispettato in tutte le centraline piemontesi considerate. Le concentrazioni medie annue risultano minori o uguali a quelle dell’anno precedente in circa il 70% delle stazioni di rilevamento, e quasi ovunque inferiori al 2022.



