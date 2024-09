L’ecologia è di destra, come dicono diversi sociologi, oppure di sinistra? E l’opposizione contro l’evoluzione ecologica è rivoluzione o conservazione? Un tentativo di inquadramento

di Pepi Katona

Secondo diversi sociologi l’ecologia è di destra. Il desiderio di bloccare il cambiamento del mondo, di congelare l’evoluzione della realtà alla fotografia dei ricordi infantili o all’immaginaria età dell’oro del passato, sono fenomeni borghesi di conservatorismo. Non a caso il sentimento ambientalista si sviluppa nelle società non appena diventano benestanti, esso nasce dai movimenti giovanili nazisti della Germania di un secolo fa da dove nacquero alcune delle più note organizzazioni ecologiste oggi attive nel mondo, per sua stessa essenza è conservatrice la conservazione della natura. Oppure l’ecologismo è un atteggiamento di sinistra, mentre è di destra il tentativo di opporsi all’ecologismo espresso dalla borghesia urbana? Francesca Santolini, esperta di temi ambientali, osserva che in Europa e negli Stati Uniti l’estrema destra si appropria dei fondamentali dell’ecologia per giustificare i temi politici identitari e nazionalisti. Santolini torna sul termine di ecofascismo, quella variante di Stato Etico che vuole imporre agli individui la rinuncia agli interessi personali per difendere la natura, un percorso che dal nazismo del passato arriva fino alla fantascienza di un mondo immaginario di un futuro distopico. Ecofascismo è spesso usato anche in senso denigratorio per offendere e screditare tutto il movimento ambientalista. Questo libro ripercorre la lunga storia dell’ambientalismo di estrema destra e analizza i modi in cui tale movimento si sta adattando al mondo contemporaneo. Il legame tra l’arcipelago delle destre radicali e la difesa dell’ambiente esiste, è vitale e porta con sé anche il rischio di violenze culturali, sociali e politiche. Per esempio, non nega il riscaldamento climatico; al contrario l’estrema destra – osserva Santolini – usa il tema della tutela climatica per conservare la sua identità: essa legge in modo strumentale la crisi ambientale come risultato dei flussi migratori dal Sud del mondo e torna a proporre in forma nuova l’armamentario ideologico fatto anche di teorie della cospirazione, xenofobia, razzismo.



Ecofascisti, di Francesca Santolini, Einaudi, 120 pagine, 13 euro, ISBN 9788806261450



Per saperne di più: https://www.einaudi.it/catalogo-libr...