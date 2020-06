L'agricoltura italiana ha tagliato del 20% l’uso di pesticidi, che al contrario aumenta in Francia, Germania e Austria. Le eccellenze del bio

L'agricoltura italiana è la più pulita d'Europa, con il taglio record del 20% sull'uso dei pesticidi che al contrario aumentano in Francia, Germania e Austria. Lo sottolinea la Coldiretti in riferimento all'ultimo report Eurostat per il periodo compreso fra il 2011 al 2018, che registra invece un aumento del 39% in Francia, la quale si contende con l'Italia il primato agricolo nell'Unione Europea.



Le eccellenze secondo la Coldiretti

Tra le eccellenze dell'agricoltura italiana, ricorda Coldiretti, 299 specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, 5155 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la Penisola, la leadership nel biologico con oltre 60mila aziende agricole bio, e il primato della sicurezza alimentare mondiale con il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici irregolari.



Il primato di biodiversità

E l'Italia è anche leader nella biodiversità. Il settore è tra le più sostenibili a livello comunitario, prosegue Coldiretti, con il 7,2% di tutte le emissioni a livello nazionale con 30 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti in Italia, contro i 76 milioni di tonnellate della Francia, i 66 milioni di tonnellate della Germania, i 41 milioni del Regno Unito e i 39 milioni della Spagna.



Il biogas (contestato)

L'Italia è anche il quarto produttore mondiale di biogas, con oltre duemila impianti di cui ben il 77% con residui di origine agricola, per un totale di oltre 1.440 megawatt elettrici installati, sebbene molti comitati locali e numerosi sindaci si oppongano alla realizzazione di questo tipo di impianti.