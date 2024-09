Ispra pubblica il Quaderno "Macro-rifiuti galleggianti nei fiumi: il programma di monitoraggio nazionale di Ispra per la Strategia Marina". Dodici i fiumi controllati per un anno. Più dell’80 % dei rifiuti è costituito da plastica e di questa un terzo è monouso; numerosi sono anche gli imballaggi legati al consumo di alimenti. Rifiuti dal fiume Po hanno raggiunto la Puglia e dal Tevere ed Ombrone sono giunti in Francia (Corsica e Costa Azzurra)

Tevere, Sarno e Po sono i fiumi che trasportano al mare più spazzatura galleggiante. Emerge dal Quaderno "Macro-rifiuti galleggianti nei fiumi: il programma di monitoraggio nazionale di Ispra per la Strategia Marina", pubblicato dall’Ispra e realizzato nell’ambito dell’accordo operativo per i programmi di monitoraggio per la strategia marina tra il ministero dell’Ambiente e Ispra.



Un anno di misurazioni

Il risultato di un anno di monitoraggio in 12 fiumi, nelle tre sotto regioni marine, per un totale di circa 400 ore, e realizzato in collaborazione con la Fondazione Sviluppo Sostenibile, ha evidenziato come siano, tra i fiumi investigati, che veicolano più macro-rifiuti galleggianti a mare.

Il passaggio del corso d’acqua in centri densamente abitati rispetto ad aree rurali e la portata del fiume sono associati a un numero maggiore di rifiuti in fiume. Più dell’80 % è costituito da plastica e di questa un terzo è monouso; numerosi sono anche gli imballaggi legati al consumo di alimenti.

Per investigare la dinamica dei rifiuti nei fiumi sono stati rilasciati nei corsi d’acqua dei contenitori galleggianti, disegnati per simulare il comportamento dei macro-rifiuti, con tracciatori gps. I risultati hanno evidenziato sia la lunga permanenza degli oggetti nei fiumi, con un comportamento “stop & go” in relazione alle portate, sia la capacità di percorrere lunghi tratti una volta in mare.



Fino a dove arrivano

Rifiuti dal fiume Po hanno raggiunto la Puglia e dal Tevere ed Ombrone sono giunti in Francia (Corsica e Costa Azzurra). Le informazioni nel Quaderno saranno utili anche ai fini della legge “Salvamare” (L. 17 maggio 2022, n. 60) art. 6 (Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi) e del suo relativo decreto (DD 525/2023). Sul fiume Tevere, ad esempio, la barriera raccogli rifiuti è stata capace, presumibilmente, di fermare uno dei dieci contenitori con tracciatori, bloccandolo prima che giungesse in mare. Anche con il sostegno SNPA, i monitoraggi continueranno nel futuro.



Per saperne di più https://www.isprambiente.gov.it/it/p...

Scarica tutto lo studio: https://www.isprambiente.gov.it/file...