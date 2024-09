Secondo lo studio “The Inflated Cost of the Energy Transition” i tentativi di limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5°C potrebbero portare a un aumento dell'inflazione di 1,6 punti percentuali annui nel prossimo decennio. Uno scenario di riscaldamento climatico irreversibile, tuttavia, sarebbe decisamente molto più costoso

Secondo un nuovo studio di Carmignac, intitolato “The Inflated Cost of the Energy Transition”, i tentativi di limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5°C potrebbero portare a un aumento dell'inflazione di 1,6 punti percentuali annui nel prossimo decennio. Uno scenario di riscaldamento climatico irreversibile, tuttavia, sarebbe decisamente molto più costoso.



Gli analisti

In uno studio approfondito, tre esperti di Carmignac, Lloyd McAllister, responsabile degli investimenti sostenibili, Raphaël Gallardo, capo economista, e Michel Wiskirski, specialista in materie prime, hanno analizzato il costo reale della transizione energetica nel prossimo decennio.

Il riscaldamento climatico è intrinsecamente inflazionistico. L'aumento delle temperature medie, le fluttuazioni stagionali, le calamità naturali e i cambiamenti ambientali durevoli hanno effetti negativi sull'offerta di beni e manodopera, e fanno aumentare la domanda locale. Un cambiamento climatico non controllato, secondo le stime della Banca Centrale Europea, potrebbe portare a un aumento dell'inflazione nominale annua tra l'1% e il 3% solo nel prossimo decennio.



L’alternativa

L'alternativa è la transizione energetica, che però non è priva di implicazioni sui prezzi. Tuttavia, a differenza dello scenario non mitigato, lo studio di Carmignac rileva che gli effetti inflazionistici della transizione energetica sarebbero sia più prevedibili che limitati nel tempo.

La ricerca di Carmignac suggerisce che, per limitare l'aumento della temperatura al target di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali stabilito dall'Accordo di Parigi, si prevede che una "tetralogia dell'inflazione" — composta da greenflation, fossilflation, demandflation e strandflation — possa aggiungere 1,6 punti percentuali all'inflazione annua nei prossimi 10 anni, prima di attenuarsi con il raggiungimento del picco nel ciclo degli investimenti in capitale (capex).



Leggi la ricerca di Carmignac https://www.carmignac.com/uploads/pd...