Il futuro delle aree sin-sir (sito di interesse nazionale-sito di interesse regionale) del comune di Massa, con particolare riferimento all’area sir denominata Ex Colonia Torino, è stato al centro del dibattito del consiglio regionale toscano nella seduta del 17 settembre. Un’area da bonificare ma che vede il cantiere fermo per il ritrovamento di amianto non solo in superficie, ma anche negli strati interrati.

Nella mozione presentata in aula dal consigliere della Lega Massimiliano Riccardo Baldini, emendata da Partito democratico e Lega, e approvata all’unanimità con i voti a favore di Pd, Italia Viva, Fratelli d’Italia, Lega e Movimento 5 Stelle, si impegna la Giunta ad attivarsi in tempi celeri affinché siano adempiute tutte le procedure necessarie al rilascio delle autorizzazioni all’esecuzione delle opere di bonifica, finalizzate alla restituzione agli usi legittimi dell’area in oggetto.

Nelle more della riparametrazione degli eventuali fondi statali è previsto l’impegno allo stanziamento delle risorse necessarie all’esecuzione delle stesse. È previsto infine l’impegno ad attivarsi affinché si valutino soluzioni adeguate al fine di garantire all’Ente locale la copertura economica per la temporanea messa in sicurezza dell’area e il mantenimento delle condizioni di sicurezza fino alla ripresa dei lavori.

(Contenuti e immagini a cura dell’Ufficio Stampa del consiglio regionale della Toscana).