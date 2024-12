Sono tre e tutti siciliani i progetti selezionati dall’Unione Europea nell’ambito della missione "Ripristinare i nostri oceani e le nostre acque". Decarbonizzare il collegamento con le isole minori come Lampedusa, Pantelleria, le Egadi e le Eolie

Sono tre e tutti siciliani i progetti selezionati dall’Unione Europea, nell’ambito della missione "Ripristinare i nostri oceani e le nostre acque", per ricevere assistenza da esperti internazionali per la loro realizzazione. L'iniziativa dell’Unione Europea, nella fase della selezione dei progetti cui dare assistenza attraverso valutazioni tecniche e studi di fattibilità, è stata messa a punto per conseguire entro il 2030 gli obiettivi di protezione e ripristino degli ecosistemi e della biodiversità, di inquinamento zero, decarbonizzazione e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra con lo scopo di arrivare alla neutralità climatica negli oceani, nei mari e nelle acque europee.



Le isole minori

Una delle tre proposte fa capo alla Regione Siciliana ed è stata presentata dal dipartimento Ambiente, guidato da Patrizia Valenti: si intitola "Decarbonizzazione del trasporto marittimo tra la Sicilia e le isole minori" e mira a ridurre la produzione di carbonio nei collegamenti e, di conseguenza, l’inquinamento dei nostri mari. L'obiettivo del progetto è condurre un’analisi tecnico-economica per valutare la fattibilità di istituire servizi di trasporto marittimo a emissioni zero per la Regione Siciliana al servizio dei collegamenti con le 11 isole minori, tra le quali Lampedusa, Pantelleria, le Egadi e le Eolie.



Studiare le correnti

Gli altri due progetti selezionati sono del Comune di Marsala, "Indagini batimetriche e correntometriche e realizzazione di interventi di protezione e ripascimenti del litorale dall'area di colmata a torre Sibiliana", e del Comune di Palermo, "Mare nostrum".



Il commento

“Su 20 progetti finanziati in tutta Europa - dice l'assessore regionale al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino - la Sicilia si è aggiudicata tutti e tre i posti che ogni Stato membro aveva a disposizione. Questo è il segno di quanto seriamente la nostra terra, e la nostra Regione in particolare, ha a cuore la salvaguardia dell’ambiente. Un impegno costante che portiamo avanti con lo sguardo rivolto al futuro”.