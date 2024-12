Sono disponibili i nuovi incentivi fiscali per le imprese compresi nel Piano di Transizione 5.0. Verranno premiati i progetti di innovazione che conseguiranno una riduzione dei consumi energetici

Sono disponibili gli incentivi fiscali per portare l’efficienza energetica nelle aziende. Introdotto dal decreto Pnrr quater (dl 19/2024) nell’ambito della missione RePowerEU, il Piano Transizione 5.0 offre alle imprese incentivi per investimenti in attività digitali, autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e formazione del personale, a condizione che si ottenga una riduzione del consumo energetico finale. Il Piano, promosso dal ministero delle Imprese, ha l’obiettivo di “supportare il processo di trasformazione digitale ed energetica delle aziende italiane, a prescindere dalla loro forma giuridica, settore economico, dimensione o regime fiscale”, si legge in una nota ministeriale.

In particolare, il Piano Transizione 5.0 rappresenta un’opportunità per le imprese che mirano a migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale. Il programma offre un credito d’imposta fino al 45% per investimenti in progetti di innovazione che conseguano una riduzione dei consumi energetici. L’obiettivo è promuovere la sostenibilità ambientale e l’adozione di tecnologie avanzate nel settore produttivo.

Per il biennio 2024-2025, sono stati stanziati complessivamente 12,7 miliardi di euro, di cui 6,3 miliardi provenienti dal programma RePowerEU destinati al Piano Transizione 5.0, e 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio per il Piano Transizione 4.0.



