Dall'avvio del meccanismo, dieci anni fa, sono pervenute circa 583 mila richieste di incentivi e impegnati 1 miliardo e 791 milioni

L'impegno di spesa del Conto Termico nel 2022 è ammontato complessivamente a 283 milioni di euro di cui 177 per interventi di privati e 106 per quelli realizzati dalla PA. Lo comunica il GSE che ha anche aggiornato il Contatore del Conto Termico per l’anno in corso. Lo strumento, presente sulla homepage del sito, permette di monitorare l'andamento degli incentivi impegnati, e previsti dai D.M. 28/12/12 e D.M. 16/02/2016, per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di impianti termici alimentati a fonti rinnovabili.



La stima per il 2023

L'impegno di spesa complessivo stimato per l'anno in corso è di 192 milioni di euro di cui 65 per interventi di privati e 127 per quelli realizzati dalla PA (di questi 24 milioni mediante prenotazione). I tre importi impegnati rientrano nei limiti di spesa annui previsti per privati (700 milioni), PA (200) e prenotazioni (100). Dall'avvio del meccanismo (2013) al 1° gennaio 2023 sono pervenute circa 583 mila richieste di incentivi e impegnati 1 miliardo e 791 milioni di euro di cui: 579 milioni di euro per interventi realizzati dalla PA; 1 miliardo e 212 milioni di euro per interventi realizzati da privati.